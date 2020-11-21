新冠肺炎｜曾赴14間跳舞廳須強制檢測　張竹君：群組現超級傳播

本港新冠肺炎疫情再度反彈，今日（21日）新增43宗確診個案，當中13宗是無源頭的本地個案，23宗是與其他本地個案相關。值得留意是，灣仔駱克道Starlight Dance Club「跳舞群組」佔當中的21宗，食物及䘙生局發出強制檢測公布，任何人在11月1日後赴過表列的14間舞廳或舞蹈中心，必須在11月24日前接受檢測。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，疫情是「來勢洶洶」，相信「跳舞群組」內有超級傳播，「突然爆得好犀利」。