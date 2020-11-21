新冠肺炎｜曾赴14間跳舞廳須強制檢測　張竹君：群組現超級傳播

撰文：麥凱茵
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本港新冠肺炎疫情再度反彈，今日（21日）新增43宗確診個案，當中13宗是無源頭的本地個案，23宗是與其他本地個案相關。值得留意是，灣仔駱克道Starlight Dance Club「跳舞群組」佔當中的21宗，食物及䘙生局發出強制檢測公布，任何人在11月1日後赴過表列的14間舞廳或舞蹈中心，必須在11月24日前接受檢測。
衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，疫情是「來勢洶洶」，相信「跳舞群組」內有超級傳播，「突然爆得好犀利」。
#5487女商人吳汪靜宜在11月19日確診，成為Starlight Dance Club「跳舞群組」的首宗確診個案。（余俊亮攝）
灣仔駱克道Starlight Dance Club「跳舞群組」繼續擴大，今日的21宗個案與群組相關，由本周四（19日）開始至今群組已經有近40人。
張竹君指出，群組內大部份人在11月13或14日曾經到過Starlight Dance Club，亦有職員感染，而該處有茶水間、更衣室地，暫時不知道中間的傳播途經，但深信群組內中有超級傳播，形容今次疫情是「來勢洶洶」。
隱瞞未接受檢測會有罰則
政府在昨日（20日）公布強制檢測的法律框架，張竹君稱食衞局稍後會發出強制檢測的公告，包涵14間舞廳或舞蹈中心，無論學員或老師，若11月1日或之後曾赴以上表列處所，他們必須於11月24日前接受檢測，否則會有罰則。
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