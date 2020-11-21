旅遊氣泡｜香港新加坡旅遊氣泡延期兩周　一文看清退款安排

香港與新加坡建立的「航空旅遊氣泡」，首班專屬航班原定明日（22日）啟航。惟本港近日新型冠狀病毒肺炎疫情出現反彈，源頭不明個案上升，商務及經濟發展局局長邱騰華今日（21日）宣布，旅遊氣泡將會延期兩周實施，具體推行日期將於下月初再公布。 按原定計劃，香港出發的首班機就有約200名旅客受影響。國泰航空網頁指如旅客預訂旅遊氣泡航班機票，將提供免費更改機票或退款；而新加坡航空則指，如航班取消，旅客可要求改期或退款等。至於檢測費用，邱騰華指所須的費用旅客自行負責，相信可退款機會渺茫。

▼新加坡旅遊氣泡需注意12件事▼

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邱騰華今日表示，兩地政府經商討後，決定將「旅遊氣泡」延期兩周推行，至12月初再公布實際啟航日期。按原定計劃，旅客須乘坐由國泰航空公司和新加坡航空公司營運的專屬航班，而啟航首天兩地各有一班專屬客機出發，單計香港出發的首班機就有約200名旅客受影響。

旅遊事務署列明兩地政府不會為旅客損失作任何補償

根據旅遊事務署網頁，旅遊氣泡暫停，受影響的旅客能否獲得補償或退款，需視乎機票及相關旅遊產品，如酒店住宿或旅行團的條款及細則。旅客須向相關航空公司、酒店或旅行社查詢，兩地政府不會為旅客的損失作出任何補償。

邱騰華今日回應相關問題時亦指，乘客已購買機票的安排，一向以來航空公司及旅行社都有特定安排，會按機制而行。

航空公司網頁列明旅遊氣泡旅客可退款或改機票

旅遊氣泡的專屬航班分別由國泰及新加坡航空提供。國泰航空網頁顯示，如旅客預訂旅遊氣泡航班機票，國泰將提供免費更改機票或退款。而新加坡航空公司的網頁亦指，如旅客的航班被取消，可在其網頁上申請重新預約或退款。

當局表明檢測需自費 退款機會微

計劃亦指明，旅客出發前須先取得新型肺炎核酸檢測的有效陰性結果，由於專屬航班原定明日啟航，相信大部份旅客已完成檢測。至於檢測可否獲退款？邱騰華指所須的檢測費用旅客自己負責，已一早清楚說明，即代表旅客可退款機會較細。