旅遊氣泡｜疫情惡化　香港新加坡旅遊氣泡延期兩周　下月初再公布

香港與新加坡建立的「航空旅遊氣泡」,首班專屬航班原定明日(21日)啟航。惟本港的新冠肺炎疫情出現反彈,源頭不明個案上升,在出發日前夕,兩地政府煞停計劃,決定押後兩周實施。 商務及經濟發展局局長邱騰華今日(21日)表示,兩地政府經商討後,決定將「旅遊氣泡」延期兩周推行,至12月初再公布實際啟航日期。他指出,香港最新疫情發展,無源頭確診數字接近「熔斷機制」水平,為減少對旅客造成影響或不便,雙方決定延後,形容是負責任決定。 按原定計劃,啟航首天兩地各有一班專屬客機出發,單計香港出發的首班機就有約200名旅客受影響。

本港疫情反彈,原定明日(22日)起推行的香港及新加坡「旅遊氣泡」需要延期。(資料圖片/歐嘉樂攝)

本港新冠肺炎疫情反彈,商務及經濟發展局局長邱騰華下午見記者,提及本港疫情有惡化趨勢,社區有隱形傳播,兩地政府經商討後,決定為將「旅遊氣泡」延期兩周。

兩地政府早前已明言,不會為旅客因旅遊氣泡安排暫緩或恢復所致損失作任何補償。至於有關旅遊產品能否獲補償或退款,須向相關航空公司、酒店或旅行社查詢。(勞顯亮攝)

兩地建立的「旅遊氣泡」設熔斷機制,若任何一地7日內平均每日無源頭感染個案超過5宗,計劃會暫停兩周,至確診個案回落後才再重啟。

邱騰華說,香港近日新增的源頭不明個案已接近熔斷機制,兩地政府經商討後決定延期推行。他形容決定負責任,希望減少對兩地旅客影響,避免在首航後的短期內需要調整機制,令旅客的回程有不確定性影響。至於之後的啟航日期,他透露將在下月初作公布。

▼新加坡旅遊氣泡需注意12件事▼

+ 7 + 7 + 7

邱騰華又說,疫情下出行有困難,有需要恢復正常往來,而兩地推動「旅遊氣泡」是出路之一,只是須以保障公眾安全為大前提。

新加坡交通部長王乙康下午出帖,提及港星兩地政府今日下午經商討後,決定延後「旅遊氣泡」計劃兩周。(新加坡交通部長王乙康facebook「Ong Ye Kung 」截圖)

新加坡交通部長王乙康︰理解旅客會感到失望

新加坡交通部長王乙康今日下午5時許透過facebook出帖指,鑑於香港疫情出現變化,與邱騰華在今日下午作進一步討論後,決定推遲「旅遊氣泡」兩周,而受影響旅客將會接到航空公司通知。



王乙康說,理解旅客會感到失望,但從公共衞生角度出發,二人都認同延遲推行是較好的決定。他又說,是次變化提醒大家,新冠肺炎仍與人類共存及隨時有變化(「This is a sober reminder that the COVID-19 virus is still with us」),須繼續努力防疫。



香港旅發局則表示,認同「旅遊氣泡」須以旅客及公眾安全為先,明白疫情會有波動,須謹慎應對,期待本地疫情盡快緩和,可再次迎接旅客來臨。