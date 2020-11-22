新冠肺炎│檢測中心現混亂　跳舞群多人做檢測　職員安排前後不一

本港新冠肺炎疫情反覆，不但昨日(21日)新增43宗確診病例，消息更指今（22日）新增約71宗新型肺炎確診個案；而截至昨日為止，跳舞群組累計感染人數超過30人，政府刊憲要求於11月1日至11月21日曾到過14間指明跳舞場所的人士需於本周二(24日)前接受檢測。 然而，不少市民到社區檢測中心檢測，令混亂情況再現。位於油麻地的梁顯利油麻地社區中心有大批市民排隊等候，有曾經到過跳舞場所的人指，得知需要強制檢測後便進行網上預約，惟到場時職員表示「跳舞群組」的人士需要分開派籌，但今日的籌號亦已派完，即使已預約亦不能夠做檢測。但其後職員又聲稱，由於群組人數眾多，為疏導人流，「跳舞群組」的人士只要在網上預約了便可以付費入內進行檢測。 鰂魚涌社區會堂亦出現類似情況，排隊的人龍並沒有分開強制檢測與自願檢測的市民，不少市民亦指安排差，而且排隊隊伍移動速度極慢，有市民預約11時進行檢測，但到12時仍在隊伍的中間；至下午約一點時，甚至取消即場登記人士進行檢測，

社區檢測中心投入服務的第二個星期日，再現混亂情況。記者今早11時到位於油麻地的梁顯利油麻地社區中心，已見有大批人士排隊輪候進行檢測，其中有不少是曾到過14間指明跳舞場所、需要強制進行檢疫的「跳舞群組」人士。

職員指公布消息倉促 中心人手安排不足

中心職員將相關群組及已預約的普通市民分開兩條隊輪候，「跳舞群組」的輪候人龍高峰時多達數十人。職員表示，由於政府昨日公布消息倉促，中心人手安排不足，加上希望將高危群組人士與普通預約的市民分開兩邊進行檢測，避免交叉感染，二百多個安排予相關群組、到晚上八時的籌號已經全部派完。「跳舞群組」需分開檢測 湯小姐：網上預約咗都冇用

市民湯小姐透露，日前曾到過位於北角聯合出版大廈的Shining Star Dance Studio上唱歌班，故特意於網上預約前來進行檢測；但現場職員向她表示，網上預約及「跳舞群組」需要分開兩條隊輪候，早上八時已經有人排隊取籌，今日的名額亦已滿，「宜家嚟到都冇用，網上預約咗都冇用 」。

有市民曾到其中兩間跳舞場所 預約後成功進行檢測

同樣曾到過14間指明跳舞場所其中兩間上課的盧先生表示，未曾與確診者接觸，但曾到訪過相關場所，故經網上預約到場進行檢測，不清楚「跳舞群組」需要分開排隊。

惟盧先生透過網上預約隊伍進行檢測，他指登記時有向中心職員透露自己曾經到過相開跳舞場所，但未見職員有特別安排，亦容許他做檢測。

有職員解釋指，由於群組人數眾多，為疏導人流，「跳舞群組」的人士只要在網上預約了便可以付費入內進行檢測，但強調會盡量將採樣攤位分隔距離，以減低風險。

▼14間舞室與跳舞群組有關▼

鰂魚涌社區會堂未有分開普通市民與曾到跳舞場所者

而鰂魚涌社區會堂亦有類似情況，排隊人龍並沒有分開強制檢測與自願檢測的市民，所有市民皆集中於一條隊排隊，不少市民反映職員安排很差，排隊隊伍移動速度極慢，有市民預約11點進行檢測，但到12點仍在隊伍的中間。

趙小姐認為，強制檢測人士應分開一條隊，「唔駛撈埋，風險低啲」。(馬煒傑攝)

市民擔心集中排隊 後果不堪設想

有曾到達相關舞廳，需要接受強制檢測的市民趙小姐指，現場將強制檢測與自願檢測的市民集中於同一隊伍十分危險，因為現場所有排隊人士集中於一條行人路上，大家亦沒有分隔1.5米社交距離，萬一有隱形病患在隊中，後果不堪設想。趙小姐認為，強制檢測人士應分開一條隊，「唔駛撈埋，風險低啲」。

檢測中心於下午大約一點已取消即場登記人士進行檢測，並且要求市民到達預約時間才可以進入隊伍排隊。(馬煒傑攝)

而鰂魚涌社區會堂檢測中心於下午大約一點已取消即場登記人士進行檢測，並且要求市民到達預約時間才可以進入隊伍排隊。

▼11月16起收緊防疫措施▼