新冠肺炎｜梁子超：未來兩周為黃金介入時間　否則個案會翻幾倍

新冠肺炎疫情在本港再次爆發，消息指今日（22日）本港新增71宗確診個案。食物及衞生局局長陳肇始早前表示，明白部分人對強制檢測或會卻步，擔心確診後影響生計，因此當局會向確診者發放一筆過5,000元津貼。

呼吸系統科醫生梁子超今日在港台節目《城市論壇》指出，未來兩周是控制疫情的黃金介入時期，政府應該盡快收緊社交距離措施，否則疫情短期內會翻幾倍。

呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

林順潮：要當機立斷，長痛不如短痛

梁子超在節目中指，疫情已經進入社區，需要多管齊下控制，包括控制社交距離措施、限制不必要的活動，包括停課、在家工作等等。他說未來兩個星期是政府黃金介入時期，若是收緊措施不及時，疫情可能在短期內翻幾倍，甚至到失控的程度。

港區人大代表、眼科醫生林順潮在同一個節目中表示現在要有前瞻性，現時要當機立斷，長痛不如短痛，政府採取措施，不要等到疫情爆發到每日過千個個案，到時在收緊也沒有作用了。

醫學會會長蔡堅。（資料圖片）

蔡堅：回港免檢疫港人可抽檢

至於在內地港人明日可透過「回港易」免14日隔離回港，林順潮則建議可以要求返港人士在機場做檢測，且進行醫療觀察，方便追蹤。醫學會會長蔡堅在節目中則認為可以抽樣檢查的方式，若抽樣檢測結果全屬陰性，則可令港人放心。

梁子超則表示，單是廣東省、澳門的港人，風險則較低，惟他認為相關人士再回流內地的機會較大，而內地政府見到香港疫情再爆發，或仍會採取措施減少兩地人流往來。

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盧寵茂：加長7日家居隔離意義不大

港大微生物學系講座教授袁國勇早前曾檢疫政府應該延長入境者的檢疫期，在14日強制檢疫外再加7日家居隔離。香港大學深圳醫院院長盧寵茂在節目中就表示，加長7日家居隔離意義不大，僅僅是門面工夫，關鍵仍是需要保證抵港人士可以專人專車，不讓他們將病毒傳入社區。

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