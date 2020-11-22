新冠肺炎｜確診市民獲5千津貼　陳肇始：鼓勵檢測不設資產審查

本港新冠肺炎疫情反彈，料踏入新一波疫情，昨日約錄得60宗初步陽性個案。政府今日刊憲，強制曾訪14間跳舞場所人士，周二或之前需檢測計劃。食物及衞生局局長陳肇始今日（22日）在商台節目《政好星期天》直指，現階段疫情已經惡化，預料確診個案會繼續上升。她又指，計劃下周至少增加五個社區檢測中心，並會在部分確診個案較多的地區，設置流動採樣亭。 對於確診市民可獲5千元津貼，她認為「唔會鼓勵到人確診」，又指津貼將不設資產審查，強調目的為鼓勵市民進行檢測，又呼籲有病徵人士盡快求醫。

政府於今早刊憲，公告首次引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），要求於本月1日至21日曾到過14間指明跳舞場所的人士，須於本月24日或之前接受強制檢測。

曾到 14個跳舞場所人士須強制檢測 「唔係想罰人」



陳肇始在節目指，相關人士有不同方法進行檢測，包括私家醫院、目前四個社區中心、醫管局等，完成檢測後，要通報局方結果以作登記。她說，如不在限期前做，會作出檢控，強調「唔係想罰人」，期望市民一同合作檢測，遏止疫情，又提醒市民應減少不必要聚集。

食物衞生局局長陳肇始。（資料圖片／歐嘉樂攝）

▼14間舞室與跳舞群組有關▼

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另外，政府今日公布，將會為本地感染確診的市民提供一次性的津貼，金額為一筆過港幣5千元。陳肇始指，部分人士尤其是基層市民，對強制檢測卻步，怕確診後手停口停，故政府推出津貼，「俾一啲如果佢有需要，佢又係確診咗嘅人士」，勞福局敲定細節後會盡快公布。



陳肇始節目後回應傳媒時提到，一般人士檢測後，而又有需要便可獲津貼，不設資產審查，相關措施在勞福局公布細節後才生效，認為「唔會鼓勵到人確診」，強調目的為鼓勵市民進行檢測，又呼籲有病徵人士盡快求醫。

▼11月16起收緊防疫措施▼