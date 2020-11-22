新冠肺炎｜政府強制跳舞群組檢測　市民：不太擔心　跳舞有戴口罩

新冠肺炎疫情反彈，跳舞群組確診人數日漸增加，政府昨日(21日)宣布，強制曾到訪相關舞廳的市民需接受強制檢測。記者今日（22日）早上到達鄰近多間相關舞廳的東區鰂魚涌社區會堂，觀察市民進行檢測的情況。現場並未有將屬跳舞群組及一般市民分別，隊伍集中於一條行人路上，情況一片混亂。 有曾到相關舞場，需要接受強制檢測的市民表示，對情況並不擔心，因為自己並非同一天到達舞廳；亦有市民認為人手不足，以至現場情況混亂，情況有特改善。

東區鰂魚涌社區會堂原本只分有已預約與即場預約兩條隊伍，強制檢測市民與自願檢測市民排在同一條隊伍。（張浩維攝）

新冠肺炎疫情反彈，確診數字連日上升，而當中跳舞群組確診人數昨日（21日）單日新增21人，群組確診人數共32人，而跳舞群組相關14個舞廳如灣仔的Starlight Dance Club更大部份位於港島區，政府亦於昨晚宣布，強制所有曾到訪相關舞廳的市民接受強制檢測。

五、六十人堆在行人路上排隊，情況混亂

記者今日（22日）到達鄰近多間相關舞廳的東區鰂魚涌社區會堂觀察， 早上大約11:00現場情況一片混亂，有約5、60名等待檢測市民堆在一條行人路上，十分擠擁，市民之間未有達到1.5米社交距離。

另外，現場只分為有已預約與即場預約兩條隊伍，強制檢測市民與自願檢測市民排在同一條隊伍，加上隊伍移動速度緩慢，不少市民等待超過一小時仍未能進行檢測，有市民更反映職員表示不能保證中心關門前可進行檢測，但未有理會現場市民呼喚與疑問，令到現場市民一片鼓譟。

所有等待檢測市民（大約五、六十人）均堆在一條行人路上，十分擠擁，市民之間未有達到1.5米社交距離。（張浩維攝）

現場安排差 建議強制檢測與自願檢測市民分開

曾到訪相關舞廳，需接受強制檢測的市民趙女士指現場安排很差，自己於11時20分達排隊，但位置卻「冇郁過咁」；又指現場人士「企得咁密，又冇1.5米」，認為應將強制檢測與自願檢測市民分開，「唔駛撈埋，風險低啲」；對於曾到訪相關舞廳，趙女士則表示並不太擔心，因為自己並非同一天到達相關舞廳，只是擔心有病菌殘留並粘到身上；同時趙女士亦表示即使檢測結果得知受感染，但都不知道「有冇散播到出去」，因為病的空窗期太大，即使散播了亦沒有辦法。

有市民更反映職員表示不能保證中心關門前可進行檢測。（張浩維攝）

職員表示未必可於關門前進行檢測，市民感憤怒

而同樣需要接受強制檢測的黃女士則對現場安排感到「好嬲」，因職員曾向她表示「可能排唔到叫佢地走」，她則認為「點可能book上晝都做唔到」；黃女士又指，突然叫市民強制檢測，但職員卻不足夠應付人流，隊伍向前的速度很慢；她更指責現場職員半小時前向她們作出解釋後，便再沒有理會她，認為今次強制檢測的安排「好差好差，好失敗」；至於是否擔心有機會確診，黃女士則指並不是太擔心，因為自己跳舞時都有戴口罩。

所有等待檢測市民（大約五、六十人）均堆在一條行人路上，十分擠擁，市民之間未有達到1.5米社交距離。（張浩維攝）

排隊最少需一小時，有改善空間

而自願前來檢測的Gary指「有兩聲咳」，為保險起見所以前來檢測求安心，他指本身預約11點進行檢測，但到了12點仍然在排隊，隊伍大約兩分鐘前進一次，認為市民需要等最少一小時，安排上有改善的空間；他又指職員雖然已取消即場預約，但情況並沒有太改變。

市民：與其給予現金 實際免費治療會更有效

同樣自願進行檢測的張小姐指兩名小朋友一個流鼻水，另一個則同宿舍有同學咳，所以前來檢測求安心。她認為「政府冇揸住最好時機，去做最正確的事」，她認為政府應在疫情開始時，大家對疫情仍存有恐懼，理解疫情危險時，便更主動推出抗疫措拖，但到現在疫情已過大半年，大家已開始抗疫疲勞，即使現在再宣傳疫情嚴重大家都已感到麻木，覺得現在每個人都會有種想「出下嚟，抖下氣」的感覺；而對於政府派發$5000予確診市民，張小姐則認為沒有必要，與其給予現金市民，反而應實際地幫助確診市民免費治療會更有效抗疫。

而檢測中心因應隊伍人流眾多，檢測中心於下午大約一點已取消即場登記人士進行檢測，並且要求市民到達預約時間才可以進入隊伍排隊；另外，職員亦將強制檢測人士與自願檢測人士分開，以避免出現混亂。

▼14間舞室與跳舞群組有關▼

+ 9 + 9 + 9

至下午大約五時半，鰂魚涌檢測中心外排隊情況大有改善，隊伍由兩條再分為四條隊，並於檢測中心門口依左、右分為特定群組與普遍檢測每邊兩條共四條隊，排隊市民亦大致有序。