確診大廈｜跳舞群組多住豪宅　半山花園台、比華利山君臨天下上榜

本港新冠肺炎疫情急劇反彈，今日新增43宗確診個案，本地個案佔36宗，21宗與Starlight Dance Club及百樂會懷舊歌舞等14個舞蹈場所有關。跳舞群組患者的住址涉及多幢過千萬豪宅，有77歲老婦（第5557宗個案）居於樓價逾8千萬元的半山區花園台，另有患者住在半山區殷榮閣、跑馬地比華利山、西灣河嘉亨灣、尖沙咀君臨天下等等。

另外，有13宗個案感染源頭不明，當中4人住在旺角或大角咀；2人住在深水埗；亦有人住在半山區蔚山花園、啟德嘉匯及將軍澳日出康城等。