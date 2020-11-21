確診大廈｜跳舞群組多住豪宅　半山花園台、比華利山君臨天下上榜

本港新冠肺炎疫情急劇反彈，今日新增43宗確診個案，本地個案佔36宗，21宗與Starlight Dance Club及百樂會懷舊歌舞等14個舞蹈場所有關。跳舞群組患者的住址涉及多幢過千萬豪宅，有77歲老婦（第5557宗個案）居於樓價逾8千萬元的半山區花園台，另有患者住在半山區殷榮閣、跑馬地比華利山、西灣河嘉亨灣、尖沙咀君臨天下等等。
另外，有13宗個案感染源頭不明，當中4人住在旺角或大角咀；2人住在深水埗；亦有人住在半山區蔚山花園、啟德嘉匯及將軍澳日出康城等。
跳舞群組患者有10人住在港島；7人住在九龍區；4人住在新界區。
港島區方面，60歲女患者（第5520宗個案）居於半山區殷榮閣；
79歲男患者（第5530宗個案）住在跑馬地比華利山E 座；
59歲女患者（第5541宗個案）居於西灣河嘉亨灣6座；
25歲男患者（第5544宗個案）住在灣仔益華大廈；
34歲男患者（第5545宗個案）居於銅鑼灣美漢大廈；
34歲男患者（第5548宗個案）居於銅鑼灣香港大廈；
63歲女患者（第5554宗個案）住在薄扶林碧瑤灣21座；
36歲男患者 (第5555宗個案）住在銅鑼灣駱克大樓；
76歲女患者（第5557宗個案）居於半山區花園台2座；
36歲女患者（第5560宗個案）住在銅鑼灣置安大廈。
24歲男患者（第5531宗個案）住在尖沙咀君臨天下1 座。（資料圖片／余睿菁攝）
九龍區方面，57歲男患者（第5524宗個案）居於旺角仁康大廈；
24歲男患者（第5531宗個案）住在尖沙咀君臨天下1 座；
68歲女患者（第5537宗個案）住在觀塘順緻苑順泰閣；
36歲男患者（第5538宗個案）居於尖沙咀遠東大廈；
55歲女患者（第5546宗個案）居於油麻地金華大廈；
64歲女患者（第5547宗個案）居於九龍塘九龍塘大廈；
63歲男患者（第5556宗個案）居於茶果嶺麗港城34座。
新界及離島區方面，57歲男患者（第5532宗個案）住在天水圍天華邨華彩樓；
47歲男子（第5550宗個案）居於東涌藍天海岸2座；
62歲女患者（第5551宗個案）住在將軍澳君傲灣1座；
55歲男患者（第5561宗個案）住在沙田翠華花園A座。
41歲男患者（第5552宗個案）住在將軍澳日出康城領都3座。（林振華攝）
13宗源頭不明個案當中，8名患者住在九龍區；3名患者住在新界區；2名患者住在港島區，遍布港九新界。
39歲男地盤工人（第5521宗個案）住在九龍城東頭邨富東樓；
66歲男患者（第5523宗個案）住在大角咀大同新邨大全樓；
71歲女患者（第5526宗個案）住在馬鞍山耀安邨耀平樓；
45歲男患者（第5533宗個案）居於旺角利民大廈；
42歲男患者（第5534宗個案）住在旺角百利達廣場；
64歲女患者（第5535宗個案）居於啟德嘉匯3座；
47歲男患者（第5536宗個案）住在旺角花園街70號；
63歲男患者（第5539宗個案）居於深水埗石硤尾街17 A-17D；
62歲男患者（第5542宗個案）住在荃灣環宇海灣5座；
77歲女患者（第5543宗個案）居於半山區蔚山花園；
52歲男患者（第5549宗個案）住在深水埗柏樹街7號；
41歲男患者（第5552宗個案）住在將軍澳日出康城領都3座；
57歲女患者（第5553宗個案）居於北角金龍大廈
31歲女患者（第5525宗個案）和62歲女患者（第5529宗個案）住在沙田駿景園5座。（資料圖片）
有流行病學關連個案方面，31歲女患者（第5525宗個案）和62歲女患者（第5529宗個案）住在沙田駿景園5座。
至於輸入個案，從菲律賓抵港的35歲女患者（第5540宗個案）住在窩打老道75號九龍維景酒店；
從美國抵港的51歲女患者（第5558宗個案）居於葵涌香港荃灣絲麗酒店；
從印尼抵的34歲女患者（第5559宗個案）住在油麻地香港海景絲麗酒店。