跳舞群組爆發　親友曾到相關舞廳　市民領樣本包化驗求安心

新冠肺炎疫情反彈，而昨日（21日）跳舞群組再增添21人確診。記者今日（22日）早上到達多間相關舞廳鄰近的灣仔鄧肇堅醫院貝夫人普通科門診，觀察鄰近居民拎取樣本收集包的情況。早上到醫院領取樣本收集包的市民並不多，有市民親人曾到訪相關舞廳，亦有市民與確診者居住同一大廈所以進行檢驗求安心。

新冠肺炎疫情反彈，確診數字連日上升，而當中跳舞群組確診人數昨日（21日）單日新增21人，群組確診人數共32人，而跳舞群組相關14個舞廳如灣仔的Starlight Dance Club更大部份位於港島區。

記者今日（22日）到達灣仔鄧肇堅醫院貝夫人普通科門診，觀察市民領取樣本收集包的情況，發現早上到達醫院領取樣本收集包的人數並不多，市民不需排隊可直接進入醫院領取收集包。

▼14間舞室與跳舞群組有關▼

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親友曾到相關舞廳 領樣本包化驗求安心

市民梁先生與太太指有親人曾到訪其中一間位於九龍區的跳舞群組相關舞廳，所以前來醫院領取樣本包作檢測求安心。他又指，雖然家人曾到訪相關舞廳，但相信家人都會做足戴口罩等防疫措施，所以並不是特別擔心。

梁先生又指，因擔心第四波疫情爆發，所以採取在家工作的模式，以減低風險，他又補充指會儘量留在家中，如非必要都不會外出；對於政府推出的「安心出行」應用程式，梁先生則表示支持，惟日常甚少外出，所以未有用到「安心出行」的需要。對於全民檢測計劃，梁先生則認為大家都有機會受感染，所以「大家出分力做檢測係應該」

盧先生認為第四波「已經嚟近」，他指都會儘量少去多人的地方，並且會隨身攜帶酒精搓手液。（馬煒傑攝）

市民：多人聚集活動需管制 否則疫情會沒完沒了



盧先生同樣於早上前來醫院領取樣本包，他表示自己住在灣仔，加上同一幢大廈有確診者，所以前來領取樣本包化驗求安心；對於疫情再度爆發，盧先生認為第四波「已經嚟緊」，他指會儘量少去多人的地方，並且會隨身攜帶酒精搓手液，而公司得知盧先生所住大廈出現確診確診者，亦已立即安排在家工作。

對於跳舞群組大爆發，盧先生認為多人聚集的活動需要受到管制，否則疫情會沒完沒了，他又認為疫情很大機會會持續至下年；對於政府的「安心出行」應用程式，盧先生指「有嘅都可以用」，但坦言認為成效不會太大，並認為應先管制好出入境，「好多都係外地輸入個案，應該再收緊外地返嚟嘅人」。