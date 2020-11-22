調查：八成半家長指電子學習成額外經濟負擔　團體促政府加強支援

新冠肺炎疫情反覆，不少學校在恢復面授課程同時，亦以網上課程配合。工聯會地區服務處和香港婦女動力協會今日（22日）發布一項調查，發現有逾八成家長認為子女電子學習的費用，造成額外經濟負擔。團體促施政報告加強支援，建議可參考長者醫療券做法，為每位學童派發「學習券」。

香港婦女動力協會於5月推出首輪「家家有腦．網上學習」慈善計劃，並於上月26日至本月10日，訪問466名受助家長。調查顯示，85%受訪家長表示「同意」或「非常同意」子女電子學習造成額外經濟負擔，更有超過七成半家長，因停課期間照顧子女的時間增加，因而感到壓力及情緒困擾。

立法會議員、香港婦女動力協會會長麥美娟認為，特首將會公佈新一屆施政報告，團體期望政府正視基層家庭網上學習的需要。她建議，政府為家長提供更多資助，例如參考長者醫療券做法，為每位學童派發「學習券」。另外，亦建議改善現時已設立的地區康健中心服務，包括增加設針對婦女支援服務。

有85%受訪家長表示「同意」或「非常同意」子女電子學習造成額外經濟負擔。（受訪者提供）

協會聯同工聯會地區服務處於5月份推出首期「家家有腦‧網上學習」愛心助基層慈善計劃，為逾500戶基層學童家庭提供平板電腦器材及為期3個月的網上服務，及後於10月份開展了第二期計劃。

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