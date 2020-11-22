再增11宗源頭不明確診　唱大戲70歲老婦、美孚君好茶客染疫

本港疫情急速反彈，衞生防護中心公布，截至今日凌晨新增68宗確診個案，當中46宗與跳舞群組有關，另亦錄得11宗源頭不明個案，其中一人包括70歲、曾於禮頓山社區會堂唱粵曲的老婦。另亦涉及美孚君好宴會廳茶客，以及大埔靈糧堂劉梅軒中學17歲學生。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲，本月16日曾於美孚君好宴會廳吃晚飯的食客，應盡快自行接受檢測。

本港今日錄得11宗源頭不明個案。(李澤彤攝)

張竹君指，11宗源頭不明個案涉及確診者分布廣泛，包括文職、退休人士，以及學生，居住地點則涉及太子、貝沙灣、山頂、荔枝角等。其中一位確診者是70歲、居於葵涌華員邨華順閣的婦人，她曾於本月17日在禮頓山社區會堂唱粵曲，與另一人無戴口罩合唱，台下有10多名至20多人觀眾，她於11月19日感不適，隨後前往伍若瑜夫人普通科門診診所求醫。

君好酒樓曾有多人同場晚飯跳舞

另一個案(#5579)居於觀塘，與家人同住，該人士曾於本月16日前往美孚君好宴會廳與友人吃晚飯及跳舞，當時同場有多桌客人，人數較多。張竹君推測指，該活動或屬於高危，但暫時未有其餘確診人士，會再作觀望，她呼籲同場茶客前往檢測。



源頭不明個案亦涉及一名於大埔靈糧堂劉梅軒中學就讀的17歲學生(#5620)，本月20號最後一天返校上課。張竹君指，涉事學校已停課，校方亦會安排學生進行檢測。

她又提到，該確診者亦有親人就讀聖公會阮鄭夢芹小學，由於屬於緊密接觸者，她呼籲該校停課數天，有檢測結果才能復課。

▼14間舞室與跳舞群組有關▼

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▼11月16起收緊防疫措施▼

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