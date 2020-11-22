新冠肺炎｜大埔劉梅軒中六生初確診　學界日內商討應對行動

本港再爆發新一波新型冠狀病毒肺炎疫情，據悉本港今日（22日）新增約71宗確診個案。大埔靈糧堂劉梅軒中學昨日（21日）在學校網頁公布，該校一名中六學生初步確診，上周五（20日）曾回校上課。 津貼中學議會主席劉振鴻表示，將於短時間內召開會議討論疫情最新情況，至於全面停課與否未有定案，但他直言若在校園出現爆發則應考慮進一步行動，最終會視乎衞生防護中心的專業意見作決定。小學校長吳永雄則認為，停課屬合適及有需要，但建議當局在宣布大規模停課前，應避免如上周初小停課般趕急，至少給予兩天至三天時間緩衝。 津貼小學主席胡艷芬直言擔心目前疫情，目前未有就現況與當局開會商討，惟「病毒唔等人」；若當局再次實施全面停課，應探討是否有空間讓學校完成11月至12月進行的小六呈分試，避免影響升中程序。

靈糧堂劉梅軒中學在學校網頁公布，11月21日下午接獲一名中六學生通知初步確診新冠肺炎。（網頁截圖）

初確診中六生上周五仍有上學

靈糧堂劉梅軒中學在學校網頁公布，昨日下午接獲一名中六學生通知初步確診新冠肺炎，該學生的最後回校上課日為上周五（20日），亦有參與當日下午的補課。學校已啟動緊急事故應變小組，正待教育局及衞生防護中心正式通知及具體建議，並提醒家長特別留意子女的身體健康狀況。

靈糧堂劉梅軒中學昨接獲通知，一名中六學生初步確診。（資料圖片／梁銘康攝）

津中議會：若在校園大爆發需考慮進一步行動

津貼中學議會主席劉振鴻接受《香港01》訪問時表示，議會將於短時間內召開會議討論疫情最新情況，目前對全面停課與否未有定案及特定看法。惟他認為，師生健康是最主要考慮，若在校園出現大爆發，則需考慮進一步行動，最終會視乎衞生防護中心的專業意見作決定。

劉振鴻認為，停課固然會對學生帶來影響，網上課堂在教學及輔導方面，與回校面授總有分別，但重申師生健康應是最主要考慮。至於下周的上學安排會否有任何特別措施，他則指會延續目前嚴格的校園防疫措施。

吳永雄認為，現時停課屬合適及有需要，但建議當局在宣布大規模停課前，至少給予兩天至三天時間緩衝。（資料圖片）

小學校長：停課屬合適及有需要

小一至小三本周起停止面授課堂14天，香港佛教聯合會會屬小學校長會主席、佛教林金殿紀念小學校長吳永雄認為，按目前情況來說，在新型冠狀病毒、流感及上呼吸道感染夾擊下，停課屬合適及有需要，應可緩衝疫情。但他強調，上周由宣布初小停課後，學校只有1天時間擬定應變方案，來得太急，家長未必即時收到相關資訊，亦未必有足夠時間思考如何安排照顧在家學習的子女。

吳永雄建議，當局在宣布大規模停課前，應至少給予兩天至三天時間緩衝。若當局落實高小停課，他指會影響部分小學的小六呈分試安排，最終當局或要延後小學呈分截止時間，連帶影響升中派位程序及日程。



津貼小學主席胡艷芬直言擔心目前疫情，目前未有就現況與當局開會商討，雖然上周的初小停課來得較急，但她認為「病毒唔等人」，因此體諒當局的決定。她續指，若當局再次實施全面停課，應探討是否有空間讓學校完成11月至12月進行的小六呈分試，避免影響升中程序。