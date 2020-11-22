倘雙重感染H1N1流感與新冠病毒　袁國勇團隊研究揭肺部受創更嚴重

本港正爆發第四波新冠肺炎疫情，不少專家憂慮在冬季時若同時出現流感爆發，會令香港醫療系統崩潰。 香港大學李嘉誠醫學院微生物學系講座教授袁國勇團隊的一項最新研究揭露，若病人同時感染到H1N1流感病毒和新冠病毒，會加重肺炎病情。該研究利用倉鼠實驗模型，發現感染兩種病毒的倉鼠體重下降，肺部損傷和炎症反應都明顯比單一病毒感染加重，雙重感染倉鼠的腸道炎症和病毒也增加。 團隊認為，全民接種流感疫苗預防雙重感染，對控制疫情有重要意義。該研究成果已於昨天（21日）在線發表在國際科學雜誌《臨床感染性疾病》(Clinical Infectious Diseases)。

袁國勇團隊的一項最新研究揭露，若病人同時感染到H1N1流感病毒和新冠病毒，會加重肺炎病情。（資料圖片／張浩維攝）

香港大學李嘉誠醫學院微生物學系的研究人員用「敘利亞金黃倉鼠」模型，發現雙重感染新冠病毒及H1N1流感病毒可加重肺炎病情。團隊利用模型進行同時、或先後感染新冠病毒（SARS-CoV-2）及「H1N1」兩種病毒，從動物於發病癥狀、體重變化、肺部病毒載量、肺部病理損傷程度和血清抗體生成反應等指標，與單一病毒感染的動物進行比較研究。

香港大學李嘉誠醫學院微生物學系的研究人員用敘利亞金黃倉鼠模型，發現雙重感染新冠病毒及H1N1流感病毒可加重肺炎病情。（資料圖片／盧翊銘攝）

雙重感染拖延肺炎康復進度

結果發現，感染兩種病毒的倉鼠體重下降，肺部損傷和炎癥反應都明顯比單一病毒感染加重；雙重感染倉鼠的腸道炎癥和病毒也增加。若先感染H1N1流感病毒，1天後又感染新冠病毒，可能由於兩種病毒之間的相互幹擾作用，倉鼠肺部的新冠病毒載量雖然降低，但肺炎反而加重。 另外一個重要發現是，相比單一病毒感染的倉鼠，感染兩種病毒後的倉鼠所產生的血清抗體明顯地降低，拖延了肺炎的恢復，延長了倉鼠口腔排放新冠病毒的時間。

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+ 8 + 8 + 8

團隊表示，在目前尚無新冠肺炎疫苗和容易獲得和有效抗的病毒藥物的情況下，全民接種流感疫苗，預防雙重感染，對冬季有效控制新冠肺炎疫情和季節性流感有著重要意義。此外，所有患有急性呼吸系統疾病的患者均應接受流感和新冠狀病毒感染的快速檢測，患有流感病人應盡快用神經氨酸酶抑製劑治療，以改善預後。