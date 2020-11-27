迪士尼捐150萬予慈善機構　為病童、家人提供支援

香港迪士尼踏入15周年，華特迪士尼公司宣布將捐款$150萬予願望成真基金、兒童癌病基金、生命小戰士會，以協助這些機構為數千為病童及其家人提供支援。 除此之外，由於疫情關係，迪士尼義工隊成員透過科技自五月開始舉行20次線上服務，在疫情中維持義工服務，並為小朋友繼續帶來歡樂。

香港迪士尼樂園踏入15周年，華特迪士尼宣布將捐出150萬元予願望成真基金、兒童癌病基金、生命小戰士會，以協助這些慈善機構為數千為病童及其家人提供支援。

幫助非牟利機構 渡過疫情難關

香港迪士尼樂園度假區傳訊及公共事務副總裁黎珮珊指，明白到很多非牟利機構於疫情期間在籌募捐助及提供服務上都遇上不少挑戰，今次捐款則會以現金的形式交到機構手中，再由機構決定如何運用，幫助他們面對挑戰。

香港迪士尼樂園度假區傳訊及公共事務副總裁黎珮珊指，明白到很多非牟利機構於疫情期間在籌募捐助及提供服務上都遇上不少挑戰。（馬煒傑攝）

透過科技 疫情下保持義工服務

除了捐款外，因應疫情關係，市民需要盡量留在家中及保持社交距離，而迪士尼傳統的義工服務亦難免受到影響。為應對以上情況，迪士尼義工團隊應用科技，五月開始舉行20次線上服務，透過不同的線上義工活動例如參與兒童癌症基金的線上遊戲室、以及製作「迪士尼·約定你」節目，傳遞迪士尼的經典故事，分享正面積極的價值觀，為社區注入正能量。

受長髮公主啟發 堅毅面對病情

願望成真基金受惠兒童蘇靖殷去年三月確診腦癌，經過多次的電療和化療後，現時情況穩定。她指最欣賞迪士尼角色長髮公主堅毅，勇敢面對不同挑戰，「Never Give Up」亦成為了她面對疾病的座右銘。她在願望成真基金和香港迪士尼安排下，與迪士尼樂園的商品部合作，推出由她親手設計的飾物，進行義賣籌款以幫助更多有需要的人。

願望成真基金願望童蘇靖殷指最欣賞迪士尼角色長髮公主堅毅，勇敢面對不同挑戰，”Never Give Up”亦成為了她面對疾病的座右銘。（馬煒傑攝）

希望研究低副作用藥物 幫助其他患病小朋友

患上血癌，生命小戰士會的董事伍洛桁則表示，迪士尼旗下的Marvel超級英雄電影是她與癌症對抗期間的精神支柱，超級英雄正面樂觀的態度面對不同困難，鼓舞了她建立堅強樂觀的態度，一直教導她成為一個善良的人，而她透過堅持不懈的態度，成功考入香港中文大學的生物化學，並希望着手研發藥物，希望可減輕藥物帶來的副作用，幫助其他患病的小朋友。

生命小戰士會的董事伍洛桁希望着手研發藥物，希望可減輕藥物帶來的副作用，幫助其他患病的小朋友。（馬煒傑攝）

以過來人經驗成為義工 服務相同處境的病童

兒童癌病基金陽光大使葉靖淇於三歲時患上腦癌，並於六歲時再度復發，經手術治療後，現已經康復。她指，對於病童而言，因為疾病而未能到樂園遊玩，但義工隊張樂園的氣氛帶到兒童癌病基金的社區中心，為小朋友傳遞正能量。而她長大後成為兒童癌病基金會的義工，希望以過來人經驗，服務面對相同處境的病童。