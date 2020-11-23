香港迪士尼一姐返美國掌要職　憂聖誕疫情：新總統可學香港防疫

迪士尼樂園、體驗及消費品（Disney Parks, Experiences and Consumer Products）早前宣布，將由莫偉庭(Michael Moriarty)接任香港迪士尼行政總裁( CEO），而現任行政總裁楊善妮(Stephanie Young)將轉任迪士尼樂園、體驗及消費旗下的消費品、遊戲及出版業務總裁一職。儘管此次調任屬晉升，臨行前她仍有諸多不捨，尤其是她視為家人一般的迪士尼員工，「離開香港的感覺有苦有甜。」

據了解，她將在12月中旬離港，返美與家人一起過聖誕節，不過她對美國的新冠肺炎疫情有擔憂，會自己做好防疫措施。她在上周三（18日）接受採訪時說，看到美國的確個案不斷上漲，加上見到香港防疫十分成功，常常感到心痛，「我有時甚至想打電話給新總統，讓他實施新防疫措施時，可以將香港視為一個模範。（I just want to place a phone call to the new president：Can you use Hong Kong as an example? ）」

現任香港迪士尼樂園行政總裁楊善妮(Stephanie Young)將回美國加州，出掌管理全球業務要職（梁鵬威攝）

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不捨香港團隊 讓員工放無薪假是最艱難決定

今次是楊善妮第二次卸任在港要職，她曾在2006年至2009年之間擔任香港迪士尼的財政總監，2018年底回歸擔任行政總裁至今。她說，第一次離港是捨不得香港這座城市，今次則是捨不得這些她視為家人的香港團隊，「如果你曾離開過家人，你會明白這種感覺有幾難受……離開香港的感覺有苦有甜。」

從去年社會事件起，再加上今年新冠肺炎全球大流行，香港迪士尼也遭受重創。疫情至今，更有六成時間未能開園迎客。楊善妮說，在這場疫情中，迪士尼員工的理解和配合讓她很感動，也讓彼此之間的距離更加近。

我尤其喜歡唐老鴨走路的樣子。 香港迪士尼行政總裁楊善妮(Stephanie Young )

她說，今年起迪士尼樂園有六成的日子關閉，員工們想了許多方法來拯救迪士尼的生意，因此上個財政年度，香港迪士尼的會員人數有了雙位數的增長。她說自己也做了不少艱難的決定，但最艱難的還是要求員工放無薪假。

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最愛Donald Duck唐老鴨和奇妙仙子

在迪士尼工作約30年，楊珊妮對迪士尼的熱愛不用質疑。問起楊善妮，她最愛的迪士尼人物是誰，她毫不猶豫的說是唐老鴨以及奇妙仙子，「他們很有趣，我尤其喜歡唐老鴨走路的樣子。」

此行離港，楊善妮將轉任迪士尼樂園、體驗及消費旗下的消費品、遊戲及出版業務總裁一職，在美國加州工作，調任屬於升遷。楊善妮說未來將會負責更多全球範疇內的工作，包括研究將推出什麼樣的新公仔、紀念品等等。她說在香港的經驗很獨特，除了米奇和米妮之外，Duffy、Frozen、Marvel的產品亦十分好賣，「去到新部門，要趕進度看看迪士尼的新作品，看看要出一些什麼新的產品。」

迪士尼樂園委任莫偉庭出任新行政總裁。 （迪士尼樂園提供圖片）

爆新CEO父母在加州迪士尼邂逅

楊善妮稱和即將接任的莫偉庭相熟已經超過20年，指莫十分熱愛香港，相信會給香港迪士尼帶來更多新的體驗。她又透露，莫偉庭與迪士尼淵源極深，除了曾在華特迪士尼公司工作14年的經驗外，他父母的第一次相遇便是在加州的迪士尼樂園。未來一個月，二人將交接工作。

她說儘管要離開香港，但是會找「一切理由」回來香港度假。而在外的日子，她也會自願擔任香港大使，向別人介紹香港。因為疫情，今年香港迪士尼未有萬聖節活動，她說：「明年我一定會返來過節！」

I just want to place a phone call to the new president：Can you use Hong Kong as an example? 香港迪士尼行政總裁楊善妮(Stephanie Young )

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返美過聖誕 望新總統可以借鑒香港防疫措施

楊善妮透露，將在12月17日離港返美，和家人一起度過聖誕節，不過她又說兩名兒子現在正在拍拖，因此也會留一些空間讓兒子與女友相處。度假結束後，她將前往加州履新。

楊善妮離職前在迪士尼樂園內體驗機動遊戲。（梁鵬威攝）

11月18日時，她在訪問時表示，現在對美國的疫情仍有擔憂，返美後不知道自己的隔離措施要如何做，直言美國現時的疫情控制還可以做得更多。她說美國人和香港人十分不同，在政府未有通知的情況下，香港人已經自覺戴上口罩防疫。她感慨香港的疫情控制很成功，因此每每見到美國的個案仍然上漲會覺得很心痛，「我有時甚至想打電話給新總統，讓他實施新防疫措施時，可以將香港為一個模範。（I just want to place a phone call to the new president：Can you use Hong Kong as an example? ）」不過她未有說明「new president」是否指拜登（Joe Biden）。

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