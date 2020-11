香港迪士尼一姐返美國掌要職　憂聖誕疫情：新總統可學香港防疫

迪士尼樂園、體驗及消費品(Disney Parks, Experiences and Consumer Products)早前宣布,將由莫偉庭(Michael Moriarty)接任香港迪士尼行政總裁( CEO),而現任行政總裁楊善妮(Stephanie Young)將轉任迪士尼樂園、體驗及消費旗下的消費品、遊戲及出版業務總裁一職。儘管此次調任屬晉升,臨行前她仍有諸多不捨,尤其是她視為家人一般的迪士尼員工,「離開香港的感覺有苦有甜。」

據了解,她將在12月中旬離港,返美與家人一起過聖誕節,不過她對美國的新冠肺炎疫情有擔憂,會自己做好防疫措施。她在上周三(18日)接受採訪時說,看到美國的確個案不斷上漲,加上見到香港防疫十分成功,常常感到心痛,「我有時甚至想打電話給新總統,讓他實施新防疫措施時,可以將香港視為一個模範。(I just want to place a phone call to the new president:Can you use Hong Kong as an example? )」

現任香港迪士尼樂園行政總裁楊善妮(Stephanie Young)將回美國加州,出掌管理全球業務要職(梁鵬威攝)

+ 2 + 2 + 2

不捨香港團隊 讓員工放無薪假是最艱難決定

今次是楊善妮第二次卸任在港要職,她曾在2006年至2009年之間擔任香港迪士尼的財政總監,2018年底回歸擔任行政總裁至今。她說,第一次離港是捨不得香港這座城市,今次則是捨不得這些她視為家人的香港團隊,「如果你曾離開過家人,你會明白這種感覺有幾難受……離開香港的感覺有苦有甜。」

從去年社會事件起,再加上今年新冠肺炎全球大流行,香港迪士尼也遭受重創。疫情至今,更有六成時間未能開園迎客。楊善妮說,在這場疫情中,迪士尼員工的理解和配合讓她很感動,也讓彼此之間的距離更加近。

我尤其喜歡唐老鴨走路的樣子。 香港迪士尼行政總裁楊善妮(Stephanie Young )

她說,今年起迪士尼樂園有六成的日子關閉,員工們想了許多方法來拯救迪士尼的生意,因此上個財政年度,香港迪士尼的會員人數有了雙位數的增長。她說自己也做了不少艱難的決定,但最艱難的還是要求員工放無薪假。

+ 6 + 6 + 6

最愛Donald Duck唐老鴨和奇妙仙子

在迪士尼工作約30年,楊珊妮對迪士尼的熱愛不用質疑。問起楊善妮,她最愛的迪士尼人物是誰,她毫不猶豫的說是唐老鴨以及奇妙仙子,「他們很有趣,我尤其喜歡唐老鴨走路的樣子。」

此行離港,楊善妮將轉任迪士尼樂園、體驗及消費旗下的消費品、遊戲及出版業務總裁一職,在美國加州工作,調任屬於升遷。楊善妮說未來將會負責更多全球範疇內的工作,包括研究將推出什麼樣的新公仔、紀念品等等。她說在香港的經驗很獨特,除了米奇和米妮之外,Duffy、Frozen、Marvel的產品亦十分好賣,「去到新部門,要趕進度看看迪士尼的新作品,看看要出一些什麼新的產品。」

迪士尼樂園委任莫偉庭出任新行政總裁。 (迪士尼樂園提供圖片)

爆新CEO父母在加州迪士尼邂逅

楊善妮稱和即將接任的莫偉庭相熟已經超過20年,指莫十分熱愛香港,相信會給香港迪士尼帶來更多新的體驗。她又透露,莫偉庭與迪士尼淵源極深,除了曾在華特迪士尼公司工作14年的經驗外,他父母的第一次相遇便是在加州的迪士尼樂園。未來一個月,二人將交接工作。

她說儘管要離開香港,但是會找「一切理由」回來香港度假。而在外的日子,她也會自願擔任香港大使,向別人介紹香港。因為疫情,今年香港迪士尼未有萬聖節活動,她說:「明年我一定會返來過節!」

I just want to place a phone call to the new president:Can you use Hong Kong as an example? 香港迪士尼行政總裁楊善妮(Stephanie Young )

+ 3 + 3 + 3

返美過聖誕 望新總統可以借鑒香港防疫措施

楊善妮透露,將在12月17日離港返美,和家人一起度過聖誕節,不過她又說兩名兒子現在正在拍拖,因此也會留一些空間讓兒子與女友相處。度假結束後,她將前往加州履新。

楊善妮離職前在迪士尼樂園內體驗機動遊戲。(梁鵬威攝)

11月18日時,她在訪問時表示,現在對美國的疫情仍有擔憂,返美後不知道自己的隔離措施要如何做,直言美國現時的疫情控制還可以做得更多。她說美國人和香港人十分不同,在政府未有通知的情況下,香港人已經自覺戴上口罩防疫。她感慨香港的疫情控制很成功,因此每每見到美國的個案仍然上漲會覺得很心痛,「我有時甚至想打電話給新總統,讓他實施新防疫措施時,可以將香港為一個模範。(I just want to place a phone call to the new president:Can you use Hong Kong as an example? )」不過她未有說明「new president」是否指拜登(Joe Biden)。

延伸閱讀:迪士尼樂園送15000張門票 150份酒店住宿 香港居民周六起登記