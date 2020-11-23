15歲少女遭拍裸照再被脅逼賣淫　首三季青少年非法性交案升2成

新冠肺炎肆虐，不少青少年在停課停學期間，於社交平台結識陌生人而誤墮色情陷阱。警方今年首9個月，接獲29宗涉及兒童色情物品案件，及85宗青少年涉非法性交案件。警方指出，一名15歲少女早前於網上結識一名陌生男子，誤以為覓到「真愛」，相約到時鐘酒店「開房」，期間遭拍下性交片段；少女之後被要脅與4人性交，甚至先後4次接客，警方接報後已拘捕7人。 警隊家庭衝突及性暴力政策組總督察張寶月表示，不少女童「好真天、好純真」，誤以為可以在網上結識到好男仔，而騙徒又會裝作體諒，先騙裸照後騙肉體，而近期有案件顯示，騙徒藉打機贈送武器為由，誘騙女童見面繼而犯案。

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新冠肺炎疫情持續，警方指不少青少年因停課留家，於網上認識陌生人，警方今年首9個月，接獲29宗涉及兒童色情物品案件，及85宗青少年涉非法性交案件。（孔繁栩攝）

7歲女童向交友App男子傳送裡照

警方今年首9個月接獲29宗涉及兒童色情物品案件，數字直逼去年37宗，當中15宗件與網上社交媒體有關，受害女生年紀最輕僅7歲，她於交友App認識一名男子後同日被哄騙傳送裸照。

受害人復課後告知校方 舉報數字上升

青少年涉非法性交案件有上升趨勢，今年首9個月有85宗，較去年同期71宗上升20%；當中經網上平台結識佔38宗，上升逾五成，年紀最小是一名10歲女童，她於Instagram認識一名14歲少年後發展成情侶，並到對方家中性交。

今年1至5月停課期間，警方接獲33宗非法性交，6至9月就收到52宗舉報，相信是受害學生於復課後告知校方，令報案出現滯後。

臨瞓前講句早唞，朝早又搵下佢，令少女好窩心，從而減低戒心。 警隊家庭衝突及性暴力政策組總督察張寶月

警方又指出，兒童色情物品案與非法性交案亦會互相掛鈎，今年4至7月期間，一名15歲少女於網上認識一名男子後，誤以為可以發展情侶，遂於時鐘酒店性交。男子拍下性交片段後，威迫她與另外4人性交，更迫令她先後4次接客，男子支付數百元報酬「肉金」。少女最終向家人告知事件並報警，警方於今年7月30日拘捕了7名男子，年齡介乎15至38歲。

警隊家庭衝突及性暴力政策組總督察張寶月表示，不少女童「好真天、好純真」，誤以為可以在網上結識到好男仔。（孔繁栩攝）

總督察：女童好天真 諗住上網識到好男仔

警隊家庭衝突及性暴力政策組總督察張寶月表示，兒童色情物品案受害人以女童為主，「佢哋好天真，好純真地諗住上網識到好男仔」，騙徒為誘騙裸照，會顯得十分體貼，「臨瞓前講句早唞，朝早又搵下佢，令少女好窩心，從而減低戒心。」至於非法性交案件，雙方多數透過網上打機認識，之後獲邀到男方家中打機，繼而犯案。

張續指，受疫情影響，學童停課長期留家，變相依賴網上社交媒體結識新朋友，間接減低警覺性；在社交距離限制下，青少年為免公眾聚會，反而增加隱蔽式社交活動，間接增加非法性交機會，警方發現，近期部份案件都發生在酒店。

社會福利署高級社會工作主任張林淑儀表示，有些性侵犯者會有計劃地透過不同方法與受害人建立關或情感聯繫，以博取對方信任，然後要求或利誘他們拍下並傳送自己身體部位。社署提醒，青少年要提高警覺，切勿輕易信人，如遇不幸時間，家長應持開放態度處理，如有需要向社署求助。