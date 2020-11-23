首三季341青少年涉毒被捕大增八成　12歲男童開P藏大麻被捕

近年青少年涉及毒品案件有上升趨勢，警方今年首9個月共拘捕341名青年，較去年上升逾八成，當中被捕學生增加逾1.3倍，年紀最輕為一名12歲男童，他於網上遊戲結識一班「機友」後，相約一同「開P」，期間遭警方搜出大麻被捕，情況令人擔憂。

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警指涉案大麻仍在種植階段，相信未有流出市面。（林振華攝）

72人報稱學生增逾一倍

根據警方數字，今年首9個月因涉及毒品案件被捕的10至20歲青少年有341人，遠超去年的185人，升幅超過八成；當中72人報稱學生，較去年多41人，增幅逾1倍，。而涉及大麻案的被捕青少年就有131人，比去年同期上升接近1.2倍。

警隊毒品調查科情報組高級督察吳嘉倫指出，今年涉大麻案被捕人年紀最輕為一名12歲男童。（孔繁栩攝）

開P有人飲醉酒報警求助致東窗事發

警隊毒品調查科情報組高級督察吳嘉倫指出，今年涉大麻案被捕人年紀最輕為一名12歲男童，他於網上遊戲認識一班固定遊戲班底，從而接觸大麻。有一次他們相約一同開Party期間，有人因飲酒後不適報警，警員上門後搜出大麻，將他們一併拘捕。

吳續指，隨着網上社交媒體普及，警方留意到毒販會利用網上平台販毒，甚至明碼實價兜售，而由於疫情下傳統銷售毒品渠道，如酒吧等娛樂場所一度暫停營業，令網上販毒猖獗。有見及此，警方於6至8月採取放蛇行，打擊網上販毒平台，行動中共拘捕41人。

警方又發現，網上流傳不少大麻關鍵字，如weed、420、stoner等，亦有人於網上分享吸食大麻心得，批評有人公然把毒品資訊放上網危害青少輕。而禁毒處今年初公布，去年21歲以下青少年吸食大麻人數較前年上升48%，趨勢或與海外國家，例如加拿大將大麻合法化有關，令青年低估禍害。