Staycation｜3初中女生與新相識男子宅度假遭拍裸照　警拘2名少年

新冠肺炎疫情下，不少年輕男女會到酒店Staycation（宅度假）享受假期。警方上月接獲報案，3名初中女生與一名新認識男子到酒店渡假，她們洗澡時有人強闖浴室拍下裸照，相片其後於網上流傳，警方經調查後拘捕兩名男子。惟值得注意，兩名疑犯年僅14及15歲，年齡與受害人相約，反映青少年價值觀備受關注。

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新冠肺炎疫情下，港人興起酒店Staycation，政府擬收緊房間人數上限4人，住客入住時須登記個人資料。（余俊亮攝）

兩少年觸犯兩項兒童色情物品罪

香港青年協會早前接獲求助，有女學生報稱於停課期間與男友人到酒店Staycation，她在洗澡時被人闖入浴室拍下裸照，相片其後在網上流傳，最終由家長和社工報警。

警方指出，今年10月，3名13至14歲少女於一個社交場合認識一名男子，她們受該名男子邀請下到訪尖沙咀一間酒店渡假，其間3名少女於浴室洗澡時，被男子拍下片段，其後被上載社交平台。警方接報後以涉嫌「製作兒童色情物品」及「發布兒童色情物品」拘捕了兩名少年，而他們只有14及15歲。

網絡安全及科技罪案調查科高級督察戴雄表示，警方今年首9個月錄得9,388宗科技罪案，較去年同期上升4,815宗，升幅逾倍。（孔繁栩攝）

首9個月616宗裸聊勒索 最細12歲

停課期間，學生長期逗留家中上網，網絡安全及科技罪案調查科高級督察戴雄表示，警方今年首9個月錄得9,388宗科技罪案，較去年同期上升4,815宗，升幅逾倍，警方相信因為市民較多在家工作抗疫，網上活動相對增加，令不法之徒有機可乘。

戴續指，科技罪案當中，牽涉較多青少年及兒童受害者的案件，以裸聊勒索案為主。警方指出，今年首9個月錄得616宗，較去年同期139宗急增超過3倍，損失金額合共440萬元，當中超過95%受害人為男性，年齡介乎12至63歲，當中四成為學生，年紀最輕的12歲受害男生今年5月於網上認識可疑人展開裸聊，男生其後被對方拍下照片勒索，威迫購買數百元遊戲卡點數卡。