新冠肺炎｜第四波疫情疑檢疫人士引發　酒店三大漏洞仍未堵截

本港新冠肺炎疫情反彈，衞生防護中心今日（22日）公布再增68宗確診個案。香港大學醫學院院長梁卓偉今早表示，未來半個月將有大批英美留學生返港，建議政府設專門的檢疫酒店，檢疫人士與本地客不應置於相同酒店。《香港01》今日向多間酒店致電查詢入住安排，發現幾乎所有酒店並不會於大堂區分檢疫人士及本地Staycation住客，他們與本地客一同排隊及乘坐電梯，亦有酒店向檢疫人士提供洗衣服務，或容許親友親身到房門外擺放物資，此三大漏洞恐成病毒播毒缺口。

香港酒店工會主席徐考澧表示，酒店的漏洞已持續近一年，職員沒有檢疫人士的名單，需依賴他們在入住時申報。若他們刻意遮掩手帶，職員是無法得知其身份。

梁卓偉估計，第四波疫情源於早前酒店檢疫人士與訪客交叉感染，把病毒帶到社區。（資料圖片／歐嘉樂攝）

梁卓偉教授相信第四波疫情源於早前酒店檢疫人士與訪客交叉感染，把病毒帶到社區。而值得注意的是，早前機場於7日內發生5宗「走漏」的確診個案，意味在機場檢測為陰性的檢疫人士，仍有一定機會「先陰後陽」。

記者今日下午隨機抽取10間酒店（香港珀麗酒店、華美達盛景酒店、帆船精品酒店、CM+壹棠酒店及服務式公寓、華麗銅鑼灣酒店、蘭桂坊酒店、灣景國際、One-Eight-One Hotel、如心南灣海景酒店、香港海景絲麗酒店），以顧客身份致電詢問檢疫人士的入住安排，最終得知幾乎所有酒店11月份的隔離房間已滿，並發現酒店除了遵守政府要求的防疫措施外，每間酒店的規定沒有統一的標準，由入住至離開酒店的流程最少有三大漏洞。

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檢疫人士入住前與本地客同坐升降機

雖然所有酒店職員均稱，檢疫人士與本地客並非居於相同樓層，但問到酒店大堂會否有措施確保區分檢疫人士，有職員無奈表示「冇得避免」，只能帶他們往另一個櫃枱處理入住手續；亦有職員強調，早已安排員工加強升降機的清潔。這意味檢疫人士進入房間前，仍需在接待大堂排隊辦入住手續，並使用公共升降機到達檢疫樓層。

酒店為檢疫人士提供洗衣服務

酒店對洗衣服務亦沒有劃一的規定，例如今個月有兩名確診患者入住的One-Eight-One Hotel，其職員表示檢疫人士亦可享有付費的洗衣服務。但蘭桂坊酒店、華麗銅鑼灣酒店等，則拒絕提供洗衣及執房服務。倘檢疫人士為假陰性患者，職員或有透過接觸衣物感染病毒風險。

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容許檢疫人士家屬到房門外擺放物資

不過取而代之的是，華麗銅鑼灣酒店卻容許檢疫人士親友，親身到房門外擺放衣物及日用品，增加感染的風險。有酒店別出心裁，以高科技填補漏洞，例如帆船精品酒店安排機械人代為運送物資。

此外，在預訂酒店方面，大部分酒店表示可透過網站預訂房間，只需在備注上填上「隔離」。但CM+壹棠酒店及服務式公寓規定，必須經銷售員決定是否符合資格，才可入住酒店。不過須注意的是，銷售員於周日放假，住客須在辦公時間內致電查詢詳情及訂房。

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徐考澧指，酒店職員並沒有檢疫人士的名單，需依賴他們在入住時申報。（資料圖片／黃舒慧攝）

酒店工會︰政府近日才禁探訪檢疫人士

香港酒店工會主席徐考澧表示，酒店的漏洞已持續近一年，工會早於疫情初期發聲明指出漏洞，故他同意梁卓偉的建議，明確區分檢疫用或本地客使用的酒店。但他指，該措施或令酒店的收入減少，政府或要為受影響的酒店提供補助金，亦要確保酒店的防疫物資充足，並為從業員提供醫療知識。

徐批評「政府只係喺唔重要嘅細節位改善」，直至近日才禁止訪客探訪酒店檢疫人士。但他認為現時最大的漏洞，為檢疫人士入住酒店前，或可能乘搭巴士等公共交通工具前往酒店。他更曾發現，有佩帶手帶的檢疫人士拖著行李箱買糖水，「應該係佢哋入酒店前想買糖水食。」

沒有檢疫人士名單 職員無法確認身份

徐亦指，酒店職員並沒有檢疫人士的名單，需依賴他們在入住時申報。若他們刻意遮掩手帶，職員是無法得知其身份。他更指，酒店現時減少人手以削減開支，導致沒有足夠人手監察檢疫人士是否擅自離開房間。因此他斥責政府只在法例上少修少改，「政府將防疫責任推晒落酒店業，扮自己做到嘢，實際上冇咩效果，邊個負責去睇（檢疫人士）呢？」