涉違餐桌距離　食環署控4名餐飲業負責人　2人違口罩令同遭票控

食環署人員及警方昨日（14日）聯合行動期間，共巡查102間餐飲處所，其間作出25次口頭警告，並向4名涉嫌違例的餐飲業務負責人展開檢控程序，主要關乎違反餐桌之間距離或有效分隔的隔板規定，以及佩戴口罩規定。另外，就處所內違反「口罩令」的佩戴口罩規定，執法人員向兩人發出定額罰款通知書。

食環署人員及警方11月14日聯合行動期間，向4名涉嫌違例的餐飲業務負責人展開檢控程序，主要關乎違反餐桌之間距離或有效分隔的隔板規定，以及佩戴口罩規定。（資料圖片）

共發出25次口頭警告

食物環境衞生署昨日到大埔區及旺角區進行巡查，又與警方在慈雲山進行聯合行動。行動期間，人員共巡查102間餐飲處所，包括50間食肆及52個街市熟食攤檔，其間作出25次口頭警告，並向4名涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的餐飲業務負責人展開檢控程序，主要關乎違反餐桌之間距離或有效分隔的隔板規定及佩戴口罩規定。

執法人員亦向兩名因擴展持牌餐飲處所經營範圍而觸犯《食物業規例》（第132X章）的餐飲業務負責人，展開檢控程序。另外，就處所內違反佩戴口罩的規定，執法人員向兩人發出定額罰款通知書。

食環署發言人說，按《規例》就餐飲業務發出的現行指示，餐飲業務負責人必須嚴格遵從並符合一系列規定及限制，包括餐飲處所內不得有多於6人同於一桌；處所內的顧客數目不得超過該處所通常座位數目的75%；處所內人士除飲食外須一直佩戴口罩；桌子之間至少有1.5米距離或設有某種形式的隔板作出有效分隔；處所須為進入處所的人士量度體溫及提供消毒潔手液等。

▼11月16起收緊防疫措施▼

+ 8 + 8 + 8

食肆酒吧明起顧客數目上限通常座位50%

發言人補充，根據《規例》就餐飲業務的最新指示，於11月16日至26日期間，更新的規定及限制包括：酒吧或酒館及夜店或夜總會內不得有多於2人同坐一桌，其他餐飲處所內不得有多於4人同坐一桌；處所內的顧客數目不得超過該處所通常座位數目的50%；在餐飲業務處所內除於餐桌飲食外須一直佩戴口罩。

發言人強調，公眾街市內毗鄰熟食攤檔的公共座位間屬公眾地方，市民必須遵守「限聚令」，即禁止在公眾地方進行超過4人的群組聚集規定。若餐飲業務負責人違反《規例》，最高可被罰款5萬元及監禁6個月；違反「限聚令」規定的人士，則可被定額罰款2,000元。