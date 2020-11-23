新冠肺炎｜爆疫跳舞場所負責人：衞署索職員名單　沒追問學生資料

新冠肺炎疫情反彈，跳舞群組持續擴大，累計已增至80人，本月1日至21日曾到過14間指明跳舞場所的人士，須於本月24日或之前接受強制檢測。其中一間埸所的負責人、香港國際專業舞蹈體育總會副會長郭志恒今日（23日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，衞生署僅要求提交職員資料，未有索取學生、導師的資料。

政府於昨日刊憲，公告首次引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），要求於本月1日至21日曾到過14間指明跳舞場所的人士，須於本月24日或之前接受強制檢測。

跳舞群組持續擴大，累計已增至80人，（資料圖片／余俊亮攝）

More - Dance Fame負責人、香港國際專業舞蹈體育總會副會長郭志恒負責人、香港國際專業舞蹈體育總會副會長郭志恒表示，場地曾接待過一名確診導師，日前收到衞生防護中心電話，索取職員名單，舞蹈室平日會登記學生上堂資料，「要追蹤返一定追到」，但衞生署未有要求提交學生、導師的名單。他又解釋，業界主要分兩種形式營運，舞蹈室主要以教班為主，而另一種則如舞廳包場、派對形式，現場有機會進食，雖場所會要求客人戴口罩跳舞，但客人未必時刻遵守。他強調，舞蹈班有做足防疫措施，學員入內需量度體溫、登記，要戴口罩上課，因應疫情關係，教師應盡量避免教授較親密的動作。



香港餐務管理協會主席梁振華在港台節目《千禧年代》則指，相信全港領可營運歌舞廳牌照的酒樓不多於10間，酒樓會提供食物，「通常一路跳一路飲荼」。他又指，客人需嚴守防疫規則，主要靠前線職員監督，認為沒有難度。他指，一般會所應容易追蹤，因有會員名單，至於持牌宴會廳主要做熟客，場內又有公關經理，「百分之九十五都搵得返」。他坦言，不少人當舞蹈為興趣、運動，料全港有一萬幾千人平日會到酒樓舞廳跳舞。

▼14間舞室與跳舞群組有關▼