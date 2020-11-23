新冠肺炎｜許樹昌指確診津貼5千元　原為日薪、散工獲確者提供

本港新型肺炎疫情反彈，食物及衛生局長陳肇始昨日（22日）指政府會為本地感染確診的市民提供一筆過5,000元的津貼，引發社會熱議。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（23日）就強調，專家組的原意是向日薪及散工人士發放津貼，包括的士司機。他認為如環境好並有固定月薪的確診者沒有津貼需要，如獲發放則屬「資源錯配」。 陳肇始今日則表示，勞工及福利局正就津貼敲定細節，聽到很多市民對計劃有聲音，相信勞福局會作考慮。

▼14間舞室與跳舞群組有關▼

+ 10 + 10 + 10

為散工人士提供津貼 擔心確診致手停口停政府昨日公布，擬為確診者派發5,000元津貼，引起網民熱烈討論，不少人批評津貼如鼓勵市民染疫。許樹昌今日於港台節目《千禧年代》中指，專家組曾於約一個多星期前與政府開會，認為派發津貼的原意是予日薪或散工人士，因他們會擔心確診致手停口停，包括的士司機，故同意提供誘因他們進行檢測，而專家組則沒有參與細節。若審查入息「相信搞好多個禮拜啲錢都未落到手」

他又相信，政府擬不設入息審查是希望可盡快發放現金，如「跟正嚟做資產審查，相信搞好多個禮拜啲錢都未落到手」。他又認同派發津貼有可能出現反效果，而環境好並有固定月薪則沒有需要津貼，如仍獲發放則是資源錯配。

陳肇始今日則指，勞福局正敲定細節，擬推出津貼是因有市民反映對檢測有擔心，如確診對生計有影響。她表示，聽到很多市民對計劃有聲音，相信勞福局會作考慮。陳強調，專家支持發放津貼予生計有問題的人士，但細節仍要由勞福局研究。



何栢良不贊成派發5,000元津貼「無理由有獎賞」

港大感染及傳染病中心總監何栢良在同一電台節目中指，不贊成派發5,000元津貼，擔心有反效果。他認為政府應提供誘因做防疫措施，「無理由有獎賞」。