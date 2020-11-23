新冠肺炎｜陳肇始：收緊社交距離重要　需評估較高風險活動而規管

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反彈。食物及衞生局局長陳肇始今日表示，本港疫情嚴峻，而不戴口罩活動屬高危，政府會採取多個策略，包括加大檢測量。她指由今日（23日）開始，四間社區檢測中心有需要下可延長開放時間；而荃灣、西貢及大埔三區亦會加設流動採樣亭或樣本派發點。 被問到政府會否再收緊社交距離措施及關閉更多場所，陳肇始指收緊社交距離亦重要，政府內部會去了解哪一種高風險活動而有所規管，並正檢視有關條例。

▼14間舞室與跳舞群組有關▼

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社區有很多隱形傳播鏈 政府以多種策略應對

陳肇始今日於港台節目《千禧年代》及商台節目《在晴朗的一天出發》中指，本港確診數字急升，反映社區有很多隱形傳播鏈，而確診者亦來自不同區域。她指政府以多種策略應對，包括加大檢測量。現時政府已向曾赴14間跳舞場所的人士發出強制檢測令，該批人士可赴四間社區檢測中心，而檢測中心會視乎情況延長開放時間，即使沒有預約亦可進行檢測，並以強制檢測令人士優先。

她又指，元朗、鰂魚涌的社區檢測中心除可採樣外，亦可取樽；接下來亦會加設五個檢測中心於港九不同區域。她強調，衞生署已視察過社區檢測中心的空氣流通情況、排隊人士距離等防感染措施。而荃灣、西貢及大埔三區亦會加設流動採樣亭或樣本派發點。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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強制檢測涉及人數多 難估計實際數字



被問到政府是否不知悉強制檢測令涉及的人數，陳肇始指由於人數很多，難以估計涉及多少人，當局現時要整理數字。而衞生防護中心正追蹤個案，政府亦以不同渠道讓市民得知消息，昨日（22日）反應亦踴躍。

陳肇始昨日指政府會為本地感染確診的市民提供一筆過5,000元的津貼，她今日指勞福局正敲定細節，聽到好多市民對計劃有聲音，相信勞福局會作考慮。