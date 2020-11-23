新冠肺炎｜舞蹈運動員：跳舞年齡差距大　非不正經是「以舞養舞」

新冠肺炎疫情反彈，跳舞群組持續擴大，累計已增至80人。香港體育舞蹈總會運動員委員會召集人吳森雋今日（23日）在商台節目《在晴朗的一天出發》指，經此一疫，舞蹈業界名聲大傷，形容部分人不守防疫措施，令整個業界面臨「無妄之災」，又指年齡差距、一對一的原因並非不正經，年齡大是剛到可負擔的年齡學跳舞，跳舞老師亦是在「以舞養舞」比賽的年齡。 另外，政府早前刊憲，全港派對房間亦要關閉，措施執行五日至周四（26日），有業界人士呼冤，派對埸地「完全唔相關」，直斥做法不公。

跳舞圈人士流動性高 冀大眾理解跳舞並非「不正經活動」



香港體育舞蹈總會運動員委員會召集人吳森雋指，部分舞蹈會所的防疫措施或不足，學員沒戴口罩，「跳跳下舞又食埋個晚餐，變咗有啲漏洞走出嚟」，形容現時整個業界面對「無妄之災」。

他指，跳舞圈人士流動性高，業界間人心惶惶，情況令人擔心。他又指，經此一疫，舞蹈業界名聲大受損傷，期望大眾理解，跳舞並非「不正經活動」，該等場地亦非萬惡之源，關鍵是有沒有做好防疫措施。

香港體育舞蹈總會運動員委員會召集人吳森雋 。（資料圖片）

對於坊間質疑男女間年齡差異大，質疑關係不正當，他直呼是「天大的冤情」，又以健身教練作比喻，無論3歲至80歲的用家，去健身都會選「大隻又打得」的導師，指不少年輕教師是現役選手。他無奈道，年齡差距、一對一的原因並非不正經，年齡大是剛到可負擔的年齡學跳舞，跳舞老師亦是在「以舞養舞」去比賽的年齡。

政府早前刊憲，全港派對房間亦要關閉，措施執行五日。（資料圖片）

派對場地協會斥派對房間關閉５日不合理



政府早前刊憲，進一步收緊社交距離措施，除了禁止所有酒吧、夜店或夜總會進行現場表演及跳舞活動，全港派對房間亦要關閉，措施執行五日。香港派對場地協會副會長黃清直斥措施不合理，認為是次爆發疫情地點是跳舞學校，形容派對埸地「完全唔相關」，亦沒與業界聯絡，質問：「係咪所有食嘢嘅地方都叫餐廳？睇書嘅地方都叫圖書館？」，強調業界一直又做好防疫措施。

▼14間舞室與跳舞群組有關▼