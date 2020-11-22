確診津貼5000元｜外國亦有同類措施　澳洲補貼更多　惟設一大前提

新冠肺炎第四波疫情來勢洶洶。食物及衞生局局長陳肇始今早（22日）表示，政府正擬鼓勵有需要市民參與檢測，不希望他們因為擔心生計問題而拒絕檢測，所以初步打算向確診後又有需要的人士發放一筆過5千元的津貼，不需資產審查，稍後將由勞工及福利局敲定細節後盡快公布。消息一出，引起社會及政界熱議。多名政界人士在網上揶揄，此措施的邏輯就好比「中招有錢收」。 參考海外經驗，部分國家也有提供類似的一筆過津貼予受疫情影響而失去收入的人士，如英國、澳洲，其中澳洲甚至早在未確診的隔離階段就已提供津貼，因此相關津貼並非新創。 只不過，英、澳政府發放津貼有一項重要前提，他們所針對的是原先有工作，但在隔離期間完全失去收入的人士。受助的人士需要提交文件，證明在接受隔離前有工作在身。

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澳洲維省：隔離人士可獲補貼 確診再加碼

在澳洲維多利亞省，當地疫情自7月起急劇反彈，政府發現有不少人即使出現病徵，仍然拒絕自我隔離繼續工作，生怕失去收入，省長安德魯斯（Daniel Andrews）於是推出補貼計劃。

當局指定17歲或以上、居住在維省、原先有工作能力但因自身需隔離或照顧隔離者而失去收入、沒有接受其他政府現金補助的人士，可獲300澳元補貼（約1,700港元），8月再加碼至450澳元補貼（約2,548港元）；如最終確診，可再獲1,500澳元補貼（約8,500港元）。受助人士需要提交文件，證明在接受隔離前有工作或是自僱業務。

英國：低收入隔離人士可領補貼 被要求再擴大範圍

在英國也有類似措施，當地今年9月28日開始，確診新冠病毒的人或其密切接觸者，一經國民保健服務（NHS）通知，必須按規定自我隔離，違反規定最高可被罰款1萬英鎊（約10.3萬港元）。不過政府亦為指定人士提供補貼，市民若因為隔離而無法工作並失去收入、所屬工種不能在家工作、是福利救濟金（Universal Credit）或就業稅收津貼（Working tax credit）受助人，金額為500英鎊（約5,150港元）。

受僱人士需提供隔離前的受僱證明；自僱人士則須提供收入證明，並證明其業務如果欠缺社交聯繫就不能進行。相關措施是在社會廣泛要求下提出，目前甚至被認為受助人範圍太窄，需要放寬。

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