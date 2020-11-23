政府再設流動採樣亭檢測　須強檢男子批「貴族場」闊太播毒

新冠肺炎疫情持續，政府今日（23日）宣布，即日起安排檢測承辦商前往荃灣、西貢及大埔，透過流動採樣亭及樣本瓶派發點提供免費的檢測服務，便利及鼓勵當區居民或自覺有較高感染風險的人士接受病毒檢測。 位於荃灣沙咀道遊樂場的流動採樣亭有逾百人排隊，有曾到過14間染疫跳舞場所的市民心急驗毒，並承認部份跳舞人士沒有戴口罩，尤其「貴族場」的闊太會脫罩跳舞，可能因此傳播開去。

荃灣沙咀道遊樂場的流動採樣亭今日啟用，現場有逾百人排隊採樣。（孔繁栩攝）

荃灣沙咀道遊樂場的流動採樣亭今日下午1時啟用，陳先生上周四（19日）曾到旺角一間舞廳跳舞，他指自己一向十分小心，有戴口罩跳舞，但現場仍有部份人無戴口罩，「一定有人無戴，幾十人個個諗法都唔同啦」。

陳又指，病毒最先由「貴族場」帶起，再傳染「平民場」，為求安心前來檢測，笑言雖然舞廳關閉，但仍可到海邊練舞，「日日瞓喺屋企仲死啦。」

葉女士就指，自己居於荃灣區，4個社區檢測中心不太「就腳」，今早在社交平台得悉有免費檢測，立即趕來排隊，希望政府可以增加中心數目。葉指，本港不時都有群組感染，避無可避，但自己為求安心而前來檢測。

檢測承辦商即日起會於流動採樣亭向市民提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務；或於樣本瓶派發點向市民派發樣本瓶收集深喉唾液樣本並會在同一地點收回樣本，進行檢測，費用全免。須接受強制檢測的人士於流動採樣亭或樣本瓶派發點接受檢測，將被視作等同於社區檢測中心接受檢測。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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▼14間舞室與跳舞群組有關▼