新冠肺炎｜市民不滿與跳舞群組共檢測　轟政府「經一事無長一智」

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，位於梁顯利油麻地社區中心的社區檢測中心今早繼續大排長龍，中心今日將普通市民與跳舞群組分流。有市民指群組屬高危一族，不滿要在同一檢測中心排隊，認為應分開不同中心處理，又批評政府在爆發慶回歸群組後「太老定」，未有監管跳舞場地，斥政府「經一事無長一智」。

梁顯利油麻地社區中心的社區檢測中心今早有逾百人排隊等候檢測。（孔繁栩攝）

市民吳女士因公司有同事確診而前來檢驗，眼見跳舞群組有逾百人排隊大感憂心，「佢哋係好高危，應該分開兩個中心處理，唔應該放埋一齊，呢啲咁簡單嘅嘢唔明點解政府唔做」。

吳又指出，過去曾爆發慶回歸群組，批評政府「太老定」，「嗰堆人依家點？有無罰款？有無跟進？」認為政府「經一事但無長一智」，十分可悲。

疫情又再爆發，吳指不少港人已做足防疫，奈何還有部份人防疫意識薄弱，但不會埋怨任何群組，只求市民做好本份。

對於政府擬向確診人士發放5000元津貼，吳質疑措施存有漏洞，「好話唔好聽，患者可能吽到措施出台先出嚟，政府無理由睇唔到？」

在跳舞群組隊伍中排隊的鄭先生就稱，公司因有同事接觸過跳舞群組患者，故前來檢測。鄭指群組傳播廣泛，恐釀大型爆發，認為政府要立例監管群組聚會。