新冠肺炎｜增8宗源頭不明　一半涉家庭主婦　初步確診再逾70人

本港新冠肺炎爆發第四波疫情，截至今日凌晨零時，本港新增73宗個案，大部份屬跳舞群組，另有8宗屬源頭不明，當中涉及4名家庭主婦，另涉及平日負責巡視地盤人士。此外，今日有超過70宗初步確診個案。 被問及需否收緊限聚令及社交距離，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，政府正密切監察疫情，適時公布措施，強調最重要是市民保持社交距離，停止不必要的社交活動，不止是跳舞，還有無戴口罩的聚會。

▼14間舞室與跳舞群組有關▼

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本港今日新增8宗源頭不明個案，當中涉及分別居於黃大仙、荃灣青龍頭、何文田及北角的家庭主婦（個案編號為5637、5658、5663及5664），部分人在潛伏期曾與朋友用膳或去街市。

至於第5631宗個案是居於旺角遠東大廈人士，暫時無業；第5645宗個案是居馬鞍山的室外工作者，平時負責巡視地盤；第5678宗個案在旺角工作，其一名密切接觸者於德望學校工作，該校需停課1至2日，待其檢測結果為陰性方可復課；第5691宗個案是在新都會廣場工作人士，居住在堅尼地城。

本港疫情反彈，被問及政府應否收緊限聚令及社交距離，張竹君表示，從公共衞生角度來看是越收緊越好，但仍要考慮多個因素；至於公布的21間跳舞場所，若有工作人員確診，需要關閉及安排檢疫，至於需否把全港的跳舞場所關閉，則視乎政府安排。

她又指，不能預視目前疫情後續情況，認為最重要是市民保持社交距離，停止不必要的社交活動，不止是跳舞，還有無戴口罩的聚會，認為政府會密切監察情況，適時公布措施。

▼11月16起收緊防疫措施▼