新冠肺炎｜跳舞群組多50人確診現累計132宗　再多7個舞場強制檢測

本港新冠肺炎疫情急速惡化。衞生防護中心今日（23日）公布新增73宗確診個案，包括10宗輸入個案，8宗本地無源頭，及55 宗有關連個案，當中50宗屬跳舞群組，跳舞群組現累計132宗，再涉及多7個跳舞場地，會放入第599J章《預防及控制疾病條例》，到訪過人士該場地須強制檢測。 另外，本港今日有超過70宗初步確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，再多7個跳舞場地，當局將會放入第599J章表列處所，11月1日之後到訪過人士須強制檢測，包括︰

．美孚君好宴會廳 ．沙田新光宴會廳 ．香港仔勁爆娛樂製作公司 ．尖沙咀世界舞蹈家演藝總會 ．尖沙咀北京道誠信大廈星河音樂室 ．長沙灣通利大廈Victor Yan's Studio* ．九龍灣啟業道星輝宴會廳*

（*音譯，來源︰張竹君記者會發言）

尖沙咀星河音樂室在其Facebook專頁公佈，一名姓林老師及四名學生確診，他們於11月19日同一時間上課，林老師於20日發病亦請假，翌日確診，他們正已留院接受治療。該音樂室指，所有員工和老師接受檢測，目前為止全部「陰性」，音樂室馬上全面停課至另行通知。

▼14間舞室與跳舞群組有關▼

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張竹君表示，君好及新光宴會廳，除了吃飯都有跳舞，勁爆娛樂製作公司則是學唱歌。跳舞群組涉及人數未有，不過4間檢測中心昨日約做3000多個檢測。

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有網傳片段，有宴會廳跳舞活動中，很人無戴口罩及近身跳舞。張竹君表示，跳舞的人很親密，不能預測跳舞群組有多大，要視乎個案行為，另外都要檢視有沒有停外出等，因不知誰感染。張竹君認為不單止跳舞，尤其要停多人聚集、無戴口罩問題。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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▼粵澳「回港易」10個須注意重點▼

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▼感染風險通知流動應用程式▼