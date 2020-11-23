新冠肺炎｜房署園藝參事、水務署化驗室技術員確診

本港疫情大反彈，確診人數急升。房屋署今日（23日）公布，一名園藝參事確診新型肺炎，其辦公室地點位於何文田香港房屋委員會總部第一座6樓，該樓層並非公眾樓層，並不對外開放。而該職員最近一次上班日期為11月20日。 另外，水務署今日亦表示，該署北港濾水廠化驗室一名工程化驗室技術員昨日（22日）晚上確診新型肺炎，該名職員最近一次上班日期為11月17日。當局強調該職員的工作不涉及食水處理，事件對食水安全沒有影響。

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房屋署表示，一名園藝參事確診新型肺炎，她正在醫院接受治療。當局指該名人員最近沒有外遊紀錄，於辦公室工作時均佩戴口罩及遵守其他防疫措施。該署強調，會繼續積極配合衞生防護中心的檢疫措施，而該名人員的工作地點亦會按照中心指引安排全面清潔和消毒，包括所有公用設施。

房屋署又指，在疫情期間一直嚴格執行各項防疫措施，包括為進入大樓人士量度體溫、為屬下員工提供口罩及其他防護裝備，並要求員工在與人接觸及在公眾地方時必須佩戴口罩，而工作環境的清潔和消毒亦已加強。當局稱會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合檢疫措施。

確診園藝參事辦公室地點位於何文田香港房屋委員會總部第一座。（資料圖片／梁鵬威攝）

另外，水務署亦表示，該署北港濾水廠化驗室一名工程化驗室技術員昨日（22日）晚上確診新型肺炎。當局強調她的工作不涉及食水處理，事件對食水安全沒有影響。

水務署又指，該名職員已入院接受治療，與她在工作上有密切接觸的職員已接受病毒檢測，所有檢測結果均呈陰性。當局強調，已全面清潔及消毒北港濾水廠化驗室，並會與衞生防護中心保持緊密聯繫；亦已提醒所有人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺，如發現身體不適，必須馬上求醫。

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