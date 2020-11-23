張祺忠涉殺妻｜專家指張妻語言暴力達虐待程度　張為求生壓抑情緒

香港大學機械工程學系副教授張祺忠涉殺妻案，辯方傳召臨床心理學家和精神科醫生作供。對於張祺忠自言情緒管理能力偏弱，臨床心理學家認為，主因是來自張妻。臨床心理學家解釋，張妻常使用語言暴力，並達至心理虐待的程度。而根據世衛的標準，陳的心理虐待程度屬中等至嚴重。他形容，張祺忠是長期受心理虐待的受害人，並因此學習「求生技巧」，就是一直壓抑自己的情緒。

被告張祺忠，56歲。控罪指他於約2018年8月17日，在香港謀殺妻子陳慧文(53歲)。

情緒管理弱主要關乎妻

臨床心理學家鄭健榮指，張祺忠在會面中表示，他案發時的情緒管理能力偏弱，其子女亦指他有情緒方面有嚴重失調。即使在輕微壓力下，都會有不正常的情緒反應。鄭認為，張的情況受多方面影響，包括工作量過多和其身體狀況。但鄭指，最主要的因素來自張的妻子陳慧文。鄭指，張妻有些性別特徵，令他人難以相處，包括主觀、不顧他人感受。

陳的語言暴力達虐待程度

鄭又指，陳常使用語言暴力，達致心理虐待的程度。根據世衛的標準，陳對張的心理虐待程度，屬中等至嚴重。

他指，陳會侮辱張，亦會在別人面前說出侮辱張的話。而相闗情況涉及逾兩年，導致張的情緒控制能力受損。鄭形容，張是長期受心理虐待的受害人，並長期壓抑自己的情緒。

臨床心理學家鄭健榮指張祺忠妻子所作的語言暴力，已達至虐待程度，張為求生而壓抑情緒。(朱棨新攝)

極度受壓會情緒會騎劫理性

對於張稱忘記殺人的情況，鄭指一個人在極度壓力下，情緒會騎劫理性」，該人或不能專注其手上的事情。因此，對於張事後不記得過程，鄭不感驚訝，認為並非不可能。

長期受虐會學習求生技巧

張亦向鄭透露，殺人後腦海內只有一個想法，就是不可讓其他人得知事件，因此不斷就事件說謊。鄭坦言一度不明白，質疑「唔會有任何感覺？」惟鄭指，張一直壓抑自已，不理感受。

鄭續解釋，張長期心理受虐待，學習一個「求生技巧」，就是一直壓抑自已的情緒，令他可處理日常生活。

精神科醫生何美怡稱張祺忠案發時患有嚴重抑鬱。(資料圖片)

精神科醫生認為張患嚴重抑鬱

此外，精神科醫生何美怡認為，張褀忠案發時患有嚴重抑鬱症。她解釋，張於2013年起精神狀況轉差，案發前數月，情況更為嚴重，包括有易怒等問題等，被妻子罵時更感到自己「無用」。

何美怡指，張的壓力來自工作和妻子的關係。自張的女兒於2013年由外地返港，和父母一同生活後，張和妻子有更多拗撬。若話題涉及子女，張有別於以往，會反駁妻子。

此外，張曾因細菌入血，於2018年4月入院留醫。惟他在出院後，工作更大。

案件編號：HCCC292/2019

證人對張妻陳慧文的描述，及張指案發的經過。(詳看下圖)