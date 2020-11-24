專訪｜專家賴偉文難忘沙士磨練：無電腦系統、人肉追蹤密切接觸者

醫院管理局總感染控制主任賴偉文醫生除了是「惡菌剋星」，亦對付過不同大小疫症，現時亦正「領軍」與新冠病毒「搏鬥」。在微生物學專科打拼近30年，令他最難忘的戰役正是2003年的「沙士」，他透露當年並無「接觸追蹤」的概念，他是聯合醫院首名提出追蹤確診者的院內密切接觸者的人，可惜當時無電腦系統配合，他只可「人肉式」搜索確診者病床附近病人轉去了哪間病房、哪個醫院。他笑指當年做法「好原始」，但這寶貴的經驗正好給予他磨練，令今天他能帶領公立醫院抵抗疫症。

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食物及衞生局副局長徐德義（中）於今年1月中率團到武漢了解肺炎的情況，隨團包括衞生防護中心傳染病處主任張竹君 （左一）及醫管局總感染控制主任賴偉文（右一）。 圖為三人回港後見記者。（資料圖片/李澤彤攝）

2003年，賴偉文於基督教聯合醫院擔任感染控制主任，其時該院接收了大量來自淘大花園的沙士病人，亦有十多名醫護人員「中招」，他回想起當時氣氛十分緊張，「病房嚴重打擊，3月31日好多同事唔舒服，發燒、肺炎，緊急開會傾點處理。」

17年前，感染控制方面的資源不多，配套落後，N95等防護裝備不足，更無「接觸追蹤」的概念。賴偉文是聯合醫院首名提出這概念的人，他建議院方追蹤確診者病床附近病人的去向，「嗰陣覺得要追，（如果）隔離嗰個受到感染，佢去咗第二度，都會傳落去，所以要截斷佢。」

睇下佢去咗邊，去返佢病房搵佢，係人肉咁做…行好多層樓先追到 賴偉文醫生

為了追尋這些密切接觸者轉到了哪間病房或醫院，他不惜親自往來奔走，「無一個電腦系統幫我哋…唯有靠護士簿，紀錄病人幾號走、去咗邊，逐個對返，再睇下佢去咗邊，去返佢病房搵佢，係人肉咁做…行好多層樓先追到。」他笑指方法原始，不過亦十分奏效，他們追蹤到這些病人後，為他們檢測，要求他們做好衛生、戴口罩，最終在這些病人中找到十多名確診者，阻截他們再傳播的機會。

從沙士一役累積而來的經驗，令賴偉文醫生更懂得如何對抗新冠肺炎。 （李澤彤攝）

17年後他再遇另一次世紀疫症「新冠肺炎」，更一度與病毒「擦身而過」。今年一月中，他與政府官員到武漢考察，期間與北京大學第一醫院呼吸内科主任王廣發一同開會，王廣發其後確診。賴偉文笑指當時沒有預計新冠病人沒有病徵也可以有傳染力，加上武漢政府稱疫情集中於海鮮市場，他考察時並無戴口罩，幸與王廣發無近距離接觸，他最終也無染病。

有啲（病人）驗一次又陰性，三次先陽性，個病毒好古惑，好難搞 賴偉文醫生

賴偉文認為本港公立醫院在應對新冠肺炎時，於感染控制方面已做得不錯，雖然曾有院內群組出現，但他認為已盡量減至最低，「我預期係會有，（這病毒）傳染性高、好多病人病徵唔明顯，有啲驗一次又陰性，三次先陽性，個病毒好古惑，好難搞。」他指未來醫院會再加強感染控制，而醫生也會為病人安排多次的檢測，檢測時亦不單取上呼吸道樣本，「如果肺花就要留下呼吸道樣本」，盼能避免院內傳播再次發生。