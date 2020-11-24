專訪｜「惡菌剋星」賴偉文醫生教吃刺身魚生4大貼士：不要厚切！

一畢業就投身微生物學專科，20多年來與無數惡菌周旋，醫院管理局總感染控制主任賴偉文醫生儼如「惡菌剋星」，每天多少病毒、病菌都死在他手中。 魚生向來被視為含菌量爆燈的食物，香港大學微生物學系講座教授袁國勇更直指食三文魚就像「食屎」。賴偉文也坦言自己少吃魚生，因不單有細菌，更有寄生蟲，風險十分高。他提醒市民享用魚生時有四大要點需要留神，包括不要吃厚切魚生，以及應仔細咀嚼，才有機會減低風險。 賴偉文又呼籲市民及醫生避免過度使用抗生素，可以有助殲滅惡菌，否則更多「超級惡菌」會橫行無忌！

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賴偉文偏愛微生物學這冷門專科，因為認為十分有趣及有挑戰性。（李澤彤攝）

賴偉文於1990年畢業，當時全港公立醫院就只有約10個微生物學醫生，他卻偏愛這冷門專科，加入公立醫院後選擇「臨床微生物及感染學」專科，一做就做了近30年。他形容這專科十分有趣，既可以在化驗室研究病毒、病菌，也可以「睇症」，直接幫助病人和其他醫生，「例如有病人做完手術後發燒，醫生畀咗抗生素，但幾日都未退燒，就會諮詢下我哋。或者有病人有肺結核，佢未必知應該用咩藥，都會問下我哋。」可以接觸到內科、外科、骨科等不同病症，他直言十分有挑戰性，自己也得著滿滿。

兩年前他加入醫管局總部，擔當公立醫院感染控制方面的「總舵手」，現時工作包括監察醫院「抗藥性細菌」的情況，改善感染控制，倘院內有惡菌爆發，就需立時處理危機，透過「接觸追蹤」尋回病人、控制情況。賴偉文直言，現時部份醫院的佔用率再度回升至120至130%，院方不斷增加病床，令環境擠迫，醫護人員亦忙得不可開交，有可能忽略了感染控制措施，「咁迫係好易傳播，抹又無抹得咁理想…有機會唔徹底。」加上部份人長期住院及服用抗生素，「殺咗啲周圍易殺嘅菌，無嘢同佢競爭，抗藥性病菌易立足，繁殖好有利，病人開始變帶菌者」，一旦受到感染，容易引起肺炎、尿道炎等併發症。

每天被無數惡菌「包圍」，賴偉文卻自言不擔心會受到感染，原來該部門十分重視實驗室安全，對員工衣著也有一定要求，「我哋唔建議著短褲，因為cover（遮蓋）唔到皮膚，拖鞋都唔准，如果有嘢跌落嚟，插到腳傷咗，有傷口就危險。有時有啲年輕（員工）未必為意，夏天有人著咗短褲，要提佢哋唔好。」他笑言，該部門員工也不可戴隱形眼鏡上班，「因為驚戴咗唔舒服，會忍唔住用隻手去搞佢，有菌整咗落眼，會傳播到。」

賴偉文工作的部門十分重視實驗室安全，對員工衣著也有一定要求，不可穿短衫、短褲、拖鞋，也不可戴隱形眼鏡，以免員工受到感染。 （李澤彤攝）

他對於自己的飲食亦十分小心，既不吃街邊小食，也少吃魚生，「三文魚多寄生蟲，煮熟就唔驚，我間唔中食吞拿魚、貝類，唔食咁多魚。」他提醒市民在吃魚生前，有四大要點需要留神：

1.選擇信譽良好的餐廳，避免購買價格太便宜的魚生 2.避免吃生的三文魚，可選擇貝類 3.切得薄的魚生較好，因為厚切的難以觀察到有無寄生蟲 4.應仔細咀嚼，因為胃酸有助殺菌，若倉卒嚥下，食物體積太大，未能有充足時間被胃酸殺菌

賴偉文指自己不吃三文魚（左），「間唔中」吃吞拿魚（右）、貝類。 （資料圖片）

說起魚生，賴偉文娓娓道出部份生肉有抗藥性細菌的原因。他指出，部份人在畜牧、養殖時會使用抗生素，卻令飼養的動物產生抗藥性病菌，殘留於內臟當中，當屠宰及運輸時，就有機會污染生肉，接觸到的人可能會變成帶菌者，甚至受到感染。而魚生亦有抗藥性病菌、沙門氏菌、李斯特菌等，食得愈多風險愈高。

本月18至24日正是「抗菌素關注週」，賴偉文提醒市民不應過度依賴抗生素，「唔應該盲目信抗生素，以為咳、傷風感冒都要。」而醫生亦不應隨便開出抗生素，以免令病人受抗藥性病菌攻擊，最終或「無藥可醫」。

賴偉文提醒市民不應過度依賴抗生素，而醫生亦不應隨便開出抗生素，以免令病人受抗藥性病菌攻擊，最終或「無藥可醫」。（李澤彤攝）

計劃未來再向惡菌「發炮」

和惡菌「較量」20多年，賴偉文指醫管局針對的7種抗藥性惡菌，部份於近年已有下降趨勢，「但未去到我滿意水平，其實可以再跌一半」，他計劃未來再向惡菌「發炮」，「希望引起感染、入血嘅情況都可以跌」。對於他形容為「好難斷」、「不可收拾」的超級惡菌耳念珠菌，他也稱有信心可以控制得到。另一方面，他指醫管局正研究發展針對抗藥性病菌的快速測試技術，希望把辨別惡菌的時間由數天縮短至一天，以盡快診斷、隔離及追蹤患者，「如果知呢種藥有抗藥性，就可以盡快建議用另一種抗生素，減低死亡率。」