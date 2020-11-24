新冠肺炎｜醫管局明開亞博館社區治療設施　首階段提供約900病床

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，醫院病床壓力急增。醫院管理局總行政經理庾慧玲今日（24日）表示，醫管局明日（25日）將重新啟用亞洲國際博覽館社區治療設施。她指，首階段會啟用1及2號展館，約可提供900張病床，主要接收病情穩定、年輕及有自理能力病人。 她又指，疫情影響下希望盡量保留非緊急服務，令大部份病人不受影響。惟疫情若較上一波嚴重，醫管局不排除先停「等得」的非緊急服務。

▼14間舞室與跳舞群組有關▼

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庾慧玲今早於港台節目《千禧年代》中表示，近日新增個案急增，對醫院隔離病床構成壓力。現時隔離病床使用量約65%，她指如達70%即接近爆滿。因此醫管局明日重新啟用亞博館社區治療設施，接收病情穩定、年輕及有自理能力病人，亦會接收等待檢測報告的初步確診病人，再分到不同醫院或留在亞博館接受治療。

她表示，首階段啟用1及2號館，約可提供900張病床，而一開始會準備200張病床。而根據第三波經驗，如病人驗血、肺片沒有異常，可在亞博館完成治療後離開。庾認為，近日跳舞群組患者年齡相對較年輕，相信亞博館可處理到。而人手方面，她指會按人手輪更制，根據上一波疫情情況作人手配備。

至於臨時醫院方面，庾慧玲指，預計明年1月完成工程，有需要都會啟用。醫管局現時檢測量每日達7,000至8,000，有需要可提升至10,000。而未來醫管局亦會為病人檢測流感及新冠病毒。

至於醫院探病安排，她指，由於現時社區情況不好，正檢視相關安排，但相信恩恤探訪可繼續。而非緊急服務方面則希望可盡量保留，令大部份病人不受影響。惟疫情如較上一波嚴重，不排除要先停「等得」的非緊急服務。

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