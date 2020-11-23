新冠肺炎｜2020年書展延至2021年7月舉行　貿發局：12月有大風險

2020香港書展原定於今年7月舉行，惟因當時本港正爆發第三波新冠肺炎疫情而需延期，延至12月中旬。不過，近日疫情再次反彈，第四波來勢洶洶，香港貿易發展局今天（23日）表示，該局及各協辦機構一致同意，即使書展採取多項措施，於12月復辦仍會有很大風險，基於市民及展商的安全為本局的首要考慮，決定將書展順延至明年7月舉行。 貿發局稱，參展商已繳交的攤位租金將獲全數退回；早前承諾的攤位搭建費優惠將順延至明年7月份的書展提供給有關的參展商。

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7月首延期 原12月中舉行

書展原定於今年7月15至21日舉行，後因應疫情而延至12月16日至22日。貿發局稱，今天與香港書展協辦機構的代表再進行商討，鑑於近期疫情反彈，應避免舉行室內大型群體聚集活動。該局及各協辦機構一致同意，即使書展採取多項措施，於12月復辦仍會有很大風險，基於市民及展商的安全為本局的首要考慮，決定將書展順延至明年7月舉行。

貿發局表示，延期後的活動，特區政府將會繼續透過防疫基金措施，為業界提供支持。而參展商已繳交的攤位租金將獲全數退回；早前承諾的攤位搭建費優惠將順延至明年7月份的書展提供給有關的參展商。貿發局將與不同持份者聯絡，商討具體安排，以便作出妥善處理。

2020年的書展將會延至2021年舉辦。(資料圖片)

今年大會在書展網站及流動應用程式增設一個全新的「網上書展」欄目，集合參展商旗下的網上銷售平台於「參展商名錄」頁面，讓書迷繼續選購不同參展商的書籍及產品。網站亦增設了「文化線上行」專頁，市民可以瀏覽一系列由合作夥伴提供的網上閱讀、博物館展覽及文化活動資源，包括過往十年的書展經典講座的錄影片段。

由中小型參展書商發起的「2020書展關注組」表示，希望局方承諾，全數保留港府撥款4,000萬元資助擺展的費用，並承諾不收取及退回一切額外設施費用和電費，並確保所有最終自願退展人士，保留原有參展商資格，下屆優先選擇攤位及不會被罰款。