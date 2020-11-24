新冠肺炎｜梁子超：確診7日平均數隔一周升7倍　情況有如森林大火

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，確診個案急升。呼吸系統專科醫生梁子超今日表示，本周的7日確診平均數相隔一周已升7倍。他指，現時並非單一地點爆發，形容是「大型網絡式爆發」，有如森林大火，促請各界要盡快截斷「火路」。 他又批評，政府社交距離措施收緊較慢，直指措施如在兩周內未能恢復至第三波情況，「短期內控制疫情機會好渺茫」。他認為應盡快停課、留家工作等。

▼14間舞室與跳舞群組有關▼

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梁子超今早在港台節目《千禧年代》中表示，本港疫情現時形勢危急，形容是「大型網絡式爆發」，有如森林大火，而二代、三代的傳播亦將病毒帶到學校等高危地方，促請各界要盡快截斷「火路」，否則疫情進一步急轉直下。

他又批評，政府社交距離措施收緊較慢，直言如未能在兩周內未能恢復至第三波情況，「短期內控制疫情機會好渺茫」，檢疫中心亦可能飽和。他認為應盡快停課，政府應帶頭推留家工作；而非必要娛樂及體育場所亦應關閉。他強調要雙管齊下，實施社交距離措施及市民自律，有望可在數周內將疫情控制。

▼5000元確診津貼Q&A▼

被問到近日確診個案不少屬無病徵患者，梁子超指隨大部份個案是從檢測中找到，故無病徵患者會較大，而根據研究，無病徵患者是佔全部患者的約一半。對於強制檢測令，他相信市民大家都知自己有否去過相關地方，「去過都無特別負面標籤」，呼籲市民不要以身犯險，為家人、朋友、社區而赴檢測。他又提醒，即使檢測後結果是陰性，亦應進行14日自我醫學監察。

政府公布推出5,000元確診津貼，梁子超稱原則上支持，因社會上不少人「手停口停」，相信政府真正支出「未必真係咁大」。他又認為，香港大部份市民未必因5,000元而以身犯險，因染疫或影響家人及朋友，如真是出現可再檢討。