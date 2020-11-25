施政報告｜已覓地滿足未來十年公營房屋需求　將租賓館作過渡屋

特首林鄭月娥今日 (25日）發表新一份施政報告，當中提出多項有關房屋土地政策。林鄭月娥指出，已全數找到可興建31.6萬個公營房屋單位的330公頃土地，可滿足預計未來10年需要的30.1萬公營房屋需求。 她又指，根據最新評估，小蠔灣車廠可在中長期提供2萬伙，當中一半是資助出售房屋單位，是40年後另一個利用鐵路設施上蓋發展，提供公營房屋的鐵路項目。而政府將會實施先導計劃，支援非政府組織租用入住率低的酒店及賓館單位，作過渡性房屋用途。 此外，政府早前已宣佈，會向輪候超過3年、合資格的一般申請住戶提供現金津貼。林鄭今日指，預料有9萬個「一般申請住戶」受惠，目標是於2021年年中起接受申請、7月開始派發現金津貼。

林鄭月娥在宣讀施政報告時，多次強調房屋的重要性，又指是達至安居樂業、民心所向的基礎。她認為，房屋除了供求問題外，亦是公義及分配的問題，「對於管治，房屋問題未能解決，社會難以長治久安。」

林鄭月娥形容，今屆政府改革了部份房屋措施，突破了政府的一貫思維，「作為行政長官，我有時都要力排眾議，為嘅只係一個信念，安居對於香港市民實在太重要。」

已覓得330公頃土地 可滿足需求



她說，經過多年努力，房屋供應已初見成果。按運房局即將發表的2020年《長遠房屋策略報告》（長策），已全數找到可興建31.6萬個公營房屋單位的330公頃土地，可滿足預計未來10年需要的30.1萬公營房屋需求。



土地供應主要來自東涌填海、古洞北粉嶺北及洪水橋廈村等新發展區的農地及棕地、多幅改劃作公營房屋用地，以及9幅位於啟德及安達臣石礦場用地、部份粉嶺高球場用地，以及多幅完成檢視具房屋發展潛力的棕地。

↓港鐵大嶼山小蠔灣車廠項目↓

小蠔灣車廠可提供2萬伙 一半是資助出售房屋單位

林鄭月娥說，根據最新評估，小蠔灣車廠可在中長期提供2萬伙，當中一半是資助出售房屋單位，「繼80年代港島線康山發展之後，40年後，另一個利用鐵路設施上蓋發展，提供公營房屋嘅鐵路項目，突顯本屆政府加大公營房屋供應決心。」將租用賓館作過渡屋

她又說，政府將會實施先導計劃，支援非政府組織租用入住率低的酒店及賓館單位，作過渡性房屋用途。運房局計劃向關愛基金申請資助，希望短時間內可推出。

過渡性房屋未來3年已覓得1.3萬伙的土地，只差12%就可完成1.5萬伙的承諾目標，而政府建議向有關的資助計劃再注入33億元，使政府的總承擔額增至83億元。

↓大坑西邨↓

+ 6 + 6 + 6

林鄭月娥宣布，平民屋宇有限公司已與市建局達成合作，將推展大坑西邨的重建計劃。根據初步估算，重建後可提供逾3,300個單位，比現時的1,600伙多一倍。



新界物色90公頃地建7萬單位她又指，新界西北及北部均有巨大發展潛力，故政府會加緊落實北環線鐵路項目，配合古洞北新發展區公營房屋入伙，以及帶動新田、牛潭尾及凹頭一帶的發展，政府至今在沿線附近物色到約90公頃、相當於4個太古城的房屋用地，並陸續進行研究，當中包括新田╱落馬洲樞紐。她說，若落實北環線，這些土地可望帶來超過7萬個房屋單位。2022年清空石籬中轉房屋

此外，房委會已決定在2022年底清空石籬中轉房屋，有關用地將用作公營房屋發展，估計可在2028年完成重建，若可放寬規劃限制，可提供約1,600個單位。



此外，房委會初步研究結果顯示，房委會3幅工廈的用地可發展公營房屋，料2021年第一季可完成研究，料2031年可提供超過3,000個公營單位。

↓↓重溫曾與施政報告結連的人與事↓↓

+ 18 + 18 + 18

她又指，房委會下年度將推售的4,700伙綠置居單位，將在明年分期出售，當中首批的2,100伙，預計將在明年5月推出。此外，房委會至今已收回700多個租置屋邨單位，將在下一期綠置居一同推售。