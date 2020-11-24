呂智恆涉阻食環督察案　事主有隱瞞身份之嫌　被告罪脫兼得訟費

社工呂智恆被指在粉嶺阻食環署職員清理「連儂牆」，遭票控抗拒或阻礙公職人員執行職務，案件早前經審訊後，今(24日)在粉嶺法院裁決，裁判官認為控方主要證人，即一名食環署的督察，曾向被告隱瞞身份，亦無穿制服，更沒展示委任證，誤導被告以為是外判商職員，認為未能構成罪行，裁定被告罪名不成立，並獲訟費。

被告呂智恆(38歲)，被票控於2019年11月23日，在粉嶺火車站連接百和路的天橋上，阻撓食環署一級督察麥慶安執行職務。

督察未穿制服亦無出示委任證

裁判官裁決時稱，案發時被告曾多次追問該食環署督察的身份，督察僅回應「姓麥」，與案相關的影片顯示，麥當時沒有穿制服，亦沒有向呂展示委任證，令被告誤以為麥是外判承辦商職員。裁判官認為麥故意任由被告誤解其身份，變相假冒了承辦商職員，亦令警員誤以為被告犯法。裁判官認為，被告當時並不知麥公職人員的身份，故其行為不構成阻礙公職人員執行職務。

官斥控方濫用司法程序

此外，當時的清理行動尚未展開，被告只是站在該處不願離去，裁判官亦認為其行為最多只構成不便，並未致造成阻礙，故裁定被告罪名不成立。

被告脫罪後要求取回訟費，裁判官認為涉案影片已證明案件理據不足，控方控有濫用司法程序之嫌，故判辯方可獲訟費。

案件編號：FLS2398/2020