監警會按法律意見延公開報告　呂智恆：司法覆核旨在煞停越權行為

監警會原定於下月初公布審視警方處理公眾活動的首階段報告，但昨日（16日）發聲明稱因有一宗審視監警會工作權力司法覆核案件正進行中，決定延遲公開報告。 入稟提覆核的呂智恆稱，監警會由此至終都沒有法律賦予的調查權力，由他們調查的舉動以至發表報告均屬越權，司法覆核旨在煞停越權行為，若監警會繼續調查，一旦敗訴需承擔法律後果。他又斥特首林鄭月娥以至政府，均不應再利用監警會作為不成立獨立調查委員會的藉口。 行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，公開報告嚴格而言不會與法律程序有衝突，但認為屬尊重法治的表現。

呂智恆早前提司法覆核審視監警會權力，獲高院批出覆核許可。（資料圖片）

社工呂智恆去年就監警會審視反修例相關的示威事件，有關監警會的權力提司法覆核，由於高等法院法官提到，《監警會條例》在字面上沒有給予監警會主動調查的權力，有合理可爭議之處，故批准覆核許可，案件未開始審理。

特首林鄭月娥及警務處處長鄧炳強昨日先後發言，拒絕本港存在警暴過後，監警會晚上發聲明表示將延遲公開報告，考慮到法律意見，將待司法覆核有結果後再作決定。

入稟申請人斥監警會由始至終均屬越權​

入稟的呂智恆表示，監警會由始至終，不論其調查社會事件的舉動，以至發表報告的行徑，全部均屬越權行為，超越監警會條例賦予的權力，因條例只容許監警會進行被動式調查，包括接受投訴警察課轉介的個案或者被動地接投訴個案，而非主動調查大型的社會事件。

他反問，如果監警會有主動調查權，為何不調查2014年的雨傘運動及2016年初一晚的旺角衝突，「到底係佢當年疏忽職守，定係佢宜家越權呢？」

監警會在去年7月宣布將檢視大型社會活動的情況後，林鄭月娥及警務處均發聲明稱，願意「全面配合監警會」，呂智恆反問，「如果佢有呢個（調查）權力，使鬼佢哋願意配合咩」，又指聲明印證監警會缺乏法定調查權，只得「人治式」的權力。

他重提去年12月高院法官質問監警會代表，既然有調查權為何不調查各部門，對方的代表律師無言以對。他又再引述，早前已退出監警會的海外專家小組直指，監警會既無傳召證人的權力，亦無搜證的權力及專業知識。

覆核是要由根源煞停越權行為 不會撤回

監警會目前以司法覆核為理由拒公開報告，呂智恆稱，明白公眾或者希望得知監警會調查的範圍，但從法律觀點上，司法覆核的用意是煞停越權行為，他不會撤回覆核，若監警會繼續越權，一旦敗訴，他們需承擔相關的後果。

從政治角度而言，呂智恆認為若監警會公開報告，政府就會表示責任完成，不需再做調查，他斥林鄭及政府不應再利用監警會，作為不成立獨立調查委員會的藉口。而根據監警會「警警相衛」，以及大部份投訴均不成立的往績，他個人不會對報告有任何期望。

湯家驊指，監警會公開報告嚴格在說不會與法律程序有衝突。（資料圖片）

行政會議成員、資深大律師湯家驊指，監警會公開報告嚴格在說不會與法律程序有衝突，但他認為屬尊重法治的表現，又提到過往政府部門面對同類情況亦會叫停，直至法庭有結果為止，否則似「與法庭鬥快」。

不過他同時提及，在審訊過程中主要檢視法庭內的證據，包括證人證供及誓章，不會輕易採納一些單方面的訊息，若有一些已在公眾間廣泛得悉的資訊，法庭會留意（take note of it），但較少因此影響判決。