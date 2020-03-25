撐23條人士疑追打青年　黃嘉浩呂智恆勸阻被圍毆　警拘3男

周日（22日）下午近5時，港鐵粉嶺站發生傷人案，一名青年遭10多人追打，剛在附近擺街站、曾參選區議員的黃嘉浩、呂智恆及姓胡助理上前了解時亦遭襲擊受傷。據了解，青年與支持23條的人發生爭執被追打。 警方調查後，昨今兩日（24及25日）分別於秀茂坪、大埔及九龍城拘捕共3名男子，涉嫌「襲擊致造成身體傷害」，其中一人另涉「刑事毀壞」。

大埔警區刑事部人員經深入調查後，鎖定施襲者身份，於昨日（24日）下午約6時在秀茂坪區拘捕一名35歲姓許本地男子及於晚上約11時在大埔區拘捕一名31歲姓盧本地男子，涉嫌「襲擊致造成身體傷害」。他們目前獲淮保釋候查，須於下月下旬向警方報到。

警方進一步調查後，今晚約7時，在九龍城區拘捕一名43歲姓王本地男子，涉嫌「襲擊致造成身體傷害」及「刑事毀壞」，他現正被扣留調查。案件交由大埔警區重案組跟進。

警方繼日前在粉嶺港鐵站內派發傳單尋找目擊證人後，現再呼籲當日目睹案發經過的人，請盡快致電 3661 3545 與大埔警區重案組第二隊聯絡。警方表示，定必嚴正執法，打擊一切暴力罪行。

事發於周日近5時，網上短片拍到約10名男子在粉嶺站對開單車徑先後毆打3人，被多人拳打腳踢，其間有人倒地後再被「起飛腳」圍毆。事後呂智恆、黃嘉浩與其女助手受傷，由救護車送院治理。呂智恆面腫、手臂有抓痕、而用作拍攝當時情况的手機被對方摔爛。黃嘉浩的眼角、手臂受傷，背部及身體多處瘀痕，眼鏡爆裂。而姓胡女助手的手及膝擦傷。