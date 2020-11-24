政府再度指令酒吧關門　業界無奈不解：今次爆發與酒吧無關

因應第四波新冠肺炎疫情，政府今天（24日）宣布酒吧、浴室、派對房間、夜總會等處所本周四（26日）起必須關閉，並禁止現場表演和跳舞。 有酒吧老闆表示無奈，不解為何爆發群組感染的宴會廳可繼續營業，反而是酒吧要停業，批評政府不是「頭痛醫頭」，卻是「頭痛醫手」，又說「今次政府直接斷我們生計」。

政府今天（24日）宣布酒吧、浴室、派對房間、夜總會等處所本周四（26日）起必須關閉，並禁止現場表演和跳舞。（資料圖片）

尖沙咀樓上酒吧老闆陳先生表示，政府今天宣布後天起關閉酒吧，感到非常突然，只有30多個小時準備，事前完全沒有收過任何消息。

店主：料每日損失2、3萬

他表示，酒吧重開後周末生意較好，在入座率一半限制之下有六至七成生意，但不能和疫情前相提並論。他指，剛剛有兩枱客人已致電取消預約，預料酒吧每天損失2至3萬元，5至6名員工受影響，樓上舖租金相對便宜，已經比地舖好。

他無奈表示，是次第四波疫情的群組爆發和酒吧沒有任何關係，不見得關閉酒吧對疫情有甚麼幫助，讓業界搔頭和不解，問道「十萬個為甚麼」。他質疑，為何爆發群組感染的宴會廳可繼續營業，反而是酒吧要停業。他說酒吧一向沒有現場唱歌跳舞表演，批評政府不是「頭痛醫頭」，卻是「頭痛醫手」，又說「今次政府直接斷我們生計」，而不是逐步限制營業時間和人數。

他說按照以往做法，「睇個勢措施都會實行至少兩個星期，甚至一至兩個月」，對盡快復業不樂觀，他形容酒吧停業生意即使重返兩個月前，促請政府發放第四輪抗疫基金。

香港酒吧業協會副主席錢雋永表示，業界對政府要求酒吧關閉感到憤怒。（資料圖片／盧翊銘攝）

香港酒吧業協會副主席錢雋永表示，業界對政府要求酒吧關閉感到憤怒，批評由跳舞群組引致今波疫情要酒吧業「埋單」。他指，政府經過三輪防疫經驗，但措施效果強差人意，仍未能阻止疫情發生，令第四波疫情出現。

他認為政府無理要求酒吧關門，做法不公道和不合理，酒吧已做足防疫措施，要求酒吧停業會嚴重影響員工生計，促請政府體恤行業困境，盡快推出第四輪抗疫基金支援酒吧業界。