安心出行｜餐廳酒吧下周四前須申場所二維碼　或強制掃碼才可進入

新冠肺炎疫情爆第四波，「安心出行」推出逾一周，食物及衛生局長陳肇始今日（24日）公佈，將在防疫條例559F加入指示，要求所有開放營業的餐飲業務及表列處所，於12月3日（下周四）前向政府申請「安心出行」二維碼（QR code），並在收到二維碼後兩個工作天內，在入口當眼位置展示。政府會邀更多業界商戶加入。

特首林鄭月娥今早表示，追蹤緊密接觸者對遏止疫情有很大影響，推出「安心出行」程式反應理想，她指處所有了QR code並不等於每個進入的客人都會使用，「我們希望先鼓勵性、自願性，但如果發覺有需要的話，稍後亦可以要求進入這些指定處所的市民須要使用這個安心出行應用程式，記錄他曾經來過這個處所。」

陳肇始表示，已有萬多個處所加入「安心出行」App，計劃納入第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，即要求表列處所向政府申請QR code二維碼，並須在兩日內張貼在入口當眼處，讓市民使用記錄。她指目前有隱形傳播鏈，若市民掃碼，就會知道場所有無確診人士，希望越多地方有，市民掃碼會更方便。

▼感染風險通知流動應用程式▼

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籲市民自律使用

不過被問到預計幾多市民會使用該App，及會否考慮成強制措施，會否有罰則等，陳肇始未有透露下載數量，她稱政府會盡力推廣，呼籲市民自律使用，有確診者曾去到處所，市民可盡早獲通知，從而盡早檢測。各政府部門會全力配合，在不同部門處所都會展示。當局會了解市民使用二維碼的意見，重申呼籲更早知處所更早檢測更好。

林鄭月娥：若強制進入要掃碼 都屬自願

林鄭月娥今早在行政會議前的記者會上表示，處所有了QR code並不等於每個進入的客人都會使用，政府希望先鼓勵性、自願性，但如果發覺有需要的話，稍後亦可以要求進入這些指定處所的市民須要使用這個「安心出行」應用程式，記錄他曾經來過這個處所。

林鄭強調「安心出行」無論再加上甚麼要求也是自願性的，「就算你說有些處所一定要用這個安心出行，要掃描QR code才可進內，都是自願的，你可以自願去或不去某些場所。」她稱這是為了保障全體市民的健康，使有感染個案發生時，我能更容易追蹤，「你很難想像一個個案追蹤過程的困難，即使用了超級電腦、用盡警隊同事，也是有困難。有時困難在於他故意不肯說或他真的記不起，所以我們只能夠盡量幫他記憶每日的活動行程、到過甚麼地方，歸根到底，如果市民不合作，不負上公民責任去同心抗疫，這場仗會非常艱難。」

▼11月26起收緊防疫措施▼