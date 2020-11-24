酒吧周四凌晨起關閉　業界嘆無辜　員工要放無薪假

第四波疫情爆發，近日確診數字高企，政府今日（24日）宣布，會關閉酒吧、夜店及卡拉OK場所、並在周四（26日）凌晨起實施。 尖沙咀諾士佛臺是酒吧集中地，其中一家酒吧的負責人指，早前已因疫情關閉，當時不少職員的假期已放完，現時酒吧要再度關門，員工只可放無薪假，又指今次爆發疫情的是跳舞群組，並非因酒吧而起，坦言覺得「很無辜」。 另有酒吧負責人指，明白防疫措施的重要性，但作為經營者處境很困難，即使停業仍要交租，形容心情很矛盾。

尖沙咀諾士佛臺有酒吧的負責人指，對於今次政府的決定很無奈，「都無辦法啦。」他又指，酒吧現時只能經營至凌晨12時，生意已大受影響，後日更要停止營業，恐怕加雪上加霜，「就算唔閂門都影響好大，平時條街可能夜晚9點半至10點先開始多客，但12點就要閂門，生意已經少咗一半。」

他又指，今次爆發疫情的是跳舞群組，並非因酒吧需起，坦言業界很無辜。他說，業界早前並未預先得知消息，自己亦是看新聞才知道，批評食肆毋須關門，但他們卻要停止營業。

停業艱難 仍要交租

另一間的酒吧的負責人指，明白第四波疫情來勢洶洶，亦知道防疫措施的重要性，但作為經營者，他們的處境很困難，心情很矛盾，「雖然停業，但都要交租。」

在諾士佛臺的餐廳經理人說，雖然他們是食肆、毋須停業，但若整條街的酒吧都關閉，人流將會大減，預料生意將會下跌。她又指，自爆發第四波疫情，諾士佛臺已變得冷清，「基本上成條街呢兩日都好靜好靜。」

▼11月26起收緊防疫措施▼

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業界促政府補貼

香港持牌酒吧會所聯會指，對政府指令酒吧停業感到「非常無奈和遺憾」。他們批評政府當要收緊防疫措施時，往往針對整個酒吧業界，進行「一刀切」辣招，促請政府在抗疫政策方面採取更果斷更強硬及真正全面的方案，真正堵塞漏洞，免業界再次跌入「疫情悲慘輪迴」，而政府亦必須在停業期間作出資助補貼。

香港酒吧業協會副主席錢雋永指，第四波疫情由跳舞群組引爆，但最後要酒吧業「一起埋單」，業界對政府感到憤怒，經過多次經驗也未能阻止第四波疫情發生，導致今次跳舞群組爆發疫情，更要要求酒吧關門，促請當局盡快推出第四輪抗疫基金支援酒吧業界。

酒客：飲少餐酒又唔會死

顧客黃先生亦間中會到酒吧消遣，他認為關閉酒吧對他影響不大，「飲少餐酒又唔會死。」他又指，任何地方都有爆發疫情的機會，故關閉酒吧亦是好事。

黃先生說，在疫情最嚴重時，他亦只留家飲酒，在網上平店預訂酒精飲品，「三月疫情最勁，當時只出過三日街，全部叫外賣。」

▼酒吧停業前營業情況▼

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早前已兩度停業

本港曾出現酒吧群組，群組當時出現多代傳播，包括一名40日大嬰兒。政府後來刊憲宣佈，由4月3日下午6起，酒吧必須關閉14日。

本港在7月再爆發第三波疫情，酒場等處所要關閉。後來因應疫情放緩，政府放寬有關措施，在9月18日起，酒吧被關閉逾兩個月後重開。