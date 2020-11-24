華富邨重建分三批清拆搬遷　首批居民2027／28年搬入新樓

就華富邨重建，房屋署向居民發通訊提出重建方案，分三批清拆和搬遷到附近的接收屋邨，或原址重建的屋邨。 房屋署計劃先清拆樓齡較大的樓宇，因應港鐵興建南港島線西段，即將建造華富港鐵站的地段附近樓宇，即華安樓、華樂樓、華昌樓和華泰樓需首批清拆，首批居民2027／2028年陸續入伙，第一期拆卸和華富站建造工程會隨即展開。

就華富邨重建，房屋署向居民發通訊提出重建方案，分三批清拆和搬遷到附近的接收屋邨，或原址重建的屋邨。（資料圖片／黃寶瑩攝）

首期清拆華安樓等四座供興建南港島線車站

房屋署向華富邨居民發出的通訊《重建路上》公布重建方案，港鐵計劃發展南港島線西段，而華富站會坐落在華安樓、華樂樓附近，故房屋署建議首期清拆華安樓、華樂樓、華昌樓和華泰樓，騰空土地讓華富站工程可一併展開。方案亦建議毗鄰學校的華建樓首批清拆，以減少日後施工對學校的影響。

港鐵計劃發展南港島線西段，而華富站會坐落在華安樓、華樂樓附近。（《重建路上》圖片）

第二批居民搬到雞籠灣北和南

上述樓宇的居民將搬遷到薄扶林道以南三幅接收屋邨，即華富街、華富北和華樂徑，預計2027／28年陸續入伙，第一期拆卸和華富站建造工程會隨即展開。

第二批清拆樓宇包括華光樓、華美樓、華珍樓、華康樓、華信樓、華基樓、華裕樓、華清樓、華明樓、華生樓和華興樓。在首期接收屋邨樓宇竣工兩至三年後，第二批居民將會搬遷到薄扶林道和石排灣道以北的兩個接收屋邨，即雞籠灣北和雞籠灣南。

而最後一批清拆樓宇居民可選擇入住華富邨原址重建的屋邨，預料在接收屋邨全部樓宇竣工後10年入伙，最後一期拆卸重建工程會展開。

就華富邨重建，房屋署向居民發通訊提出重建方案，分三批清拆和搬遷到附近的接收屋邨，或原址重建的屋邨。（《重建路上》圖片）

部分土地將興建資助房屋

房屋署提到，正在考慮和研究將每期接收屋邨用地，預留部分作興建資助出售房屋，供華富邨居民選擇購買，建議第一期預留華樂徑，第二期則預留雞籠灣南作資助出售房屋。房屋署目前建議預留面積較大的接收屋邨作公屋，亦會先確保原住居民獲得編配。

民主黨南區區議員嚴駿豪和黎熙琳認為，方案分三期不理想，部分街坊需多等10年才遷往新單位，並不公平，影響生活素質。他們希望房屋署分兩期完成搬遷，接收屋邨應安置所有原住居民才配房予其他人，以及新單位面積需盡量貼近上限。