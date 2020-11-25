施政報告2020｜中央撐機管局入股珠海機場　人工島建航天走廊

特首林鄭月娥早前上京向中央爭取惠港措施，因此首次押後至今天（25日）公布她任內第四份《施政報告》，航空方面，中央支持機管局以市場化入股珠海機場，粵港兩地也準備開展跨境商用直升機服務。 機管局計劃在港珠澳大橋香港口岸人工島興建自動化停車場，以及興建航天走廊，利用無人駕駛運輸系統，連接「航天城」、港珠澳大橋、香港國際機場和香港口岸。

（資料圖片／歐嘉樂攝）

按原定2022年開始啟用第三條跑道

特首林鄭月娥表示，雖然新冠疫情重創全球航空業，但對香港作為國際航空樞紐仍充滿信心。機管局將按照原定目標，分別於2022年及2024年啟用第三條跑道及整個三跑道系統，預計於2023年完成「高端物流中心」及於2021至2027年分階段完成「航天城」發展項目。

機管局自2006年以專營權模式經營珠海機場，成績理想，隨港珠澳大橋啟用，會結合珠海機場內地航空網路及香港國際機場的國際網路，加強大灣區整體航空優勢，讓香港航空業發揮國內國際雙循環的重要角色。

她表示，機管局將以市場化規則入股珠海機場，讓兩個機場達至更好的協同效應，她感謝中央政府在訪京期間全面支持有關建議。國家民用航空局亦同意粵港兩地可開展跨境商用直升機服務的籌備工作，加強大灣區的國際化營商環境。

特首林鄭月娥今天（25日）公布任內第四份《施政報告》。（鄭子峰攝）

林鄭月娥又公布，政府已接納機管局建議，包括在港珠澳大橋香港口岸人工島發展自動化停車場，供來自廣東、澳門並經港珠澳大橋前往機場轉飛海外或訪港自駕旅客使用。「陸轉空」旅客在自動化停車場停泊其私家車後，可以經位於機場限制區內的多式聯運中轉客運大樓，直接前往閘口登機而無需入境香港。而其他訪港旅客，則可於泊車後經香港口岸旅檢大樓辦理過關手續入港。

機管局將推展「航天走廊」項目，興建連接「航天城」與香港口岸人工島的橋樑系統，利用無人駕駛運輸系統連接「航天城」、港珠澳大橋香港口岸和香港國際機場。機管局下一步計劃將「航天走廊」的無人駕駛運輸系統延伸至東涌市中心，整合機場島東側的沿海海濱道路，建立一個連接東涌市中心、機場島及香港口岸人工島的完整及環保的交通接駁系統

另外，香港口岸人工島會興建香港國際航空學院及學生宿舍，加強航空業人才培訓，並預留部分人工島用地發展空運物流，以及機場設局相關支援設施，期望為東涌社區提供更多就業機會和更好的生活環境，為北大嶼山注入新的發展元素和經濟動力。

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