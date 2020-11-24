施政報告提200新措施　封面沿用天藍色　林鄭：為香港帶來希望

特首林鄭月娥將於明天（25日）宣讀《施政報告》，她今天（24日）出席行政會議前見記者，明日發表《施政報告》一如既往沿用天藍色，冀為香港帶來希望。

疫情方面，林鄭指需要加強壓止工作，要求特定人士進行強制檢測，包括「跳舞群組」人士、安老院、的士司機等，強調此乃法定要求，如不接受檢測將被罰款。 她又宣布，政府將於121間郵政局設置樣本瓶收集機及各港鐵站，交還樣本瓶則維持在醫管局47間門診，另外最快本周末會增加5間社區檢測中心。 至於社交距離措施，林鄭表示，將關閉室內處所，涉及不戴口罩、有人群聚集的場所，政府下午會公布詳情。

疫情不影響「回港易」



本地有爆發第四波疫情，粵澳兩地港人免檢疫回港的「回港易」計畫卻如期落實，林鄭回應時稱，昨日首日有2000人左右返港，形容那些長期分隔兩地的港人都感到好安慰。她表示，今次的疫情反覆不會影響到「回港易」的推行，因為內地及澳門的疫情控制得非常好，強調有實證為依據證，故為了滿足香港居民返港進行覆診等個人緊急事務的需求會繼續進行，政府亦會不斷檢視情況。

批「跳舞群組」 將關閉有人群聚集、不戴罩處所



有關收緊社交距離，林鄭表示政府一直不敢放鬆太多，上一波疫情後期政府也沒有放得太寬，一直保持小心，今日面對更惡化的情況，更需即時收緊。她表示，除一些已公布的處所關閉，如派對房間、跳舞場所等之外，政府決定要更加收緊，集中關閉室內處所，尤其是涉及不戴口罩、有人群聚集、身體接觸的處所，主要針對消閒娛樂處所，今日內食衞局會發出指令。

她又批評，從網上近日流傳的片段可以看到，疫情期間仍有人不守規定，進行大量除口罩的活動，可能這一波疫情會很嚴重。

「安心出行」要強制？ 林鄭：市民可不到訪有關場所

林鄭提到，會考慮要求市民進入餐廳前，掃描「安心出行」應用程式的二維碼以記錄行蹤，有記者問到有關要求的實施指標。

林鄭回應指，應用程式的使用必定屬自願性，市民可選擇不到訪被要求提供二維碼的場所。她重申，有關應用程式的目的是保障全體市民健康，方便追蹤，又稱難以想像追蹤有多困難，包括有人會故意暪報或忘記自己的行程，故政府盡量幫市民記住。林鄭又批評，若市民不合作、不履行公民責任同心抗疫，政府亦難以控制疫情。【10:19】「安心出行」有需要時須強制使用

追蹤方面，林鄭指需要市民合作，安心出行應用程式現時推出後反應理想但可做得更好，稍後會為指定處所如餐廳等安排，不一定個個客人要使用，有需要時才會強制要求使用。

隨著另一波疫情發生，更多確診人士入院，但林鄭表示現時檢疫中心數量很足夠，迪士尼二期單位，有四千個，很快會落成；在亞博館的特設檢疫措施，有680個床位；醫管局隔離治療措施，有3,800個床位；明年1月將會有另外800個負氣壓病床投入使用。

她指，引述這些數字，希望市民稍為安心，政府會在抗疫同時一面增加硬件上的能力，政府不會認為疫情會完全消失，外國疫苗即使好消息，也遠遠未到大量生產應用，特區政府不會掉以輕心。個人防護物品也非常足夠，政府倉庫有3億個口罩之多。

121間郵局設置樣本瓶收集機



【10:10】林鄭表示，政府現時首要工作是遏止病毒擴散，而病毒檢測仍是關鍵，要做到需檢必檢及應檢盡檢，政府將盡快為3個群組進安排強制檢測，包括有病徵人士、安老院舍職工、的士司機，當局正加緊落實有關工作。

林鄭呼籲市民要嚴守規則，若不作強制檢測將要罰款2000元，政府亦會發放強制檢測令，若再違反則要再罰款25000元，及最多監禁6個月。

她又宣布，政府將於121間郵政局設置樣本瓶收集機，並計劃擴展至港鐵站，交還樣本瓶則維持在醫管局47間門診，另外最快本周末會增加5間社區檢測中心。林鄭說，現時香港可以做到每日10萬個檢測名額，她亦會指示創科局研究如何將檢測結果結合健康碼，方便日後通關。

林鄭表示，過去一周疫情惡化得非常快，由上周的7日共24宗急升至本周7日共188宗，當中以本地個案為主，更有不少源頭不明個案，顯示社區中有隱形傳播鏈。

林鄭說，跳舞群組共出現132個案，是至今最大的群組，政府已宣布所有去過21個跳舞處所的人士均需接受強制檢測。而去過首14個跳舞處所的人士交樣本瓶限期將於今日截止，並需於本月27日前交報告，她提到，現時已收到約500份報告，顯示受影響的人士不少。

附篇比主體內容更長



【09:51】林鄭月娥在食物及衛生局局長陳肇始陪同下見記者，她表示，一如既往本年《施政報告》會沿用天藍色作為封面，寓意為香港帶來更多希望，並如去年一樣有附篇，比主體內容還要長。

林鄭提到，施政報告原定在10月中發表，但公布前兩天她表示，因應今年疫情及社會動蕩，不少市民希望看到香港經濟前景，因此向中央提出一些注入新動力的措施，決定用多點時間與中央部委商量。

林鄭月娥。（高仲明攝）

她指，當時本身報告的附篇已印製完成，今次延遲施政報告不涉改印附篇，因此有一些施政報告的內容是新加入在主體報告中，附篇是沒有的。她提到，施政報告附篇由去年開始印製，圖文並茂說明政府政策，受到很多朋友歡迎，所以今年繼續，希望可對每個政策範疇情況全面交待、一目了然。

林鄭表示，過去3年政府提出逾700項新措施，當中95%已完成或按序進行，剩下的5%會加緊追趕進度，但有些政策政府是不能控制的，例如過去一年立法會的議事時間比較少，有很多時間用於拉布、點算法定人數，未來一年希望盡量爭取時間，多做工作。今年《施政報告》，會額外提出200項新措施。

林鄭指，現時公共財政緊絀，經過財政預算案派錢、三輪防疫抗疫基金後，政府已動用3,100億元公帑，預料會出現大型赤字，因此很多新措施都會透過改革、精簡、協同效應，希望在不增加耗用資源下提供更好服務。另外，她指施政報告內會有一些在北京、深圳中爭取到支持的措施。

不過林鄭承認，如不控制好疫情，相關工作難以開展，因為與內地、外地人流往來很難回復，本地很多活動也開展不了，因此防疫抗疫仍是現時政府的頭等大事。