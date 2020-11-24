施政報告2020｜林鄭博連任最後一擊　「秘密武器」疑因疫潮縮水

特首林鄭月娥明日（11月25日）將公布任內第四份施政報告，她今日見記者時率先放話，表示報告內會有約200項新措施，但由於疫情至今已花3,100億元救經濟，因此大部分措施料將不涉大規模花費公帑，而是整合為主。 一般相信，林鄭月娥如要爭取連任，今份施政報告已是「最後機會」，在北京和港人面前爭取表現。但有別於往年，今年在施政報告前夕流出的消息，卻相對稀少，難道她在200項新措施中，暗藏「秘密武器」？

▼施政報告前夕 林鄭月娥見記者情況▼

疫情、經濟重創 爭取表現的最後機會

今年施政報告原定在10月中發表，但林鄭於公布前兩天表示因應今年疫情及社會動盪，不少市民希望看到香港經濟前景，因此向中央提出一些為香港經濟注入新動力的措施，決定用多一點時間與中央部委商量，因此延遲公布。但這亦意味，林鄭將有更多時間醞釀最終的報告內容，變相外界會對今份施政報告有更高期望。

從政治角度，今年新冠肺炎疫情肆虐全球，站在「災難政治學」的角度，有危就有機，重大天災人禍往往是政治領袖展現能力的好機會。本港疫情於今年1月底爆發，正好碰上修例風波退潮，硬生生「冷卻」了社會氣氛。政界一般預期，林鄭可以靠處理疫情挽回民心。然而，林鄭在爆疫初期對於邊境管制問題猶豫不決、以政治化的口徑回應訴求、口罩問題無法滿足市民期望，民望進一步下挫，一度跌至18.2分（2月17日至19日，香港民意研究所數字）的最低點。

疫情隨後亦反反復復，出現第二、三、四波，被指與檢疫漏洞有關。經濟活動也難以重啟，近日確診個案回彈至每日新增近百宗，與內地恢復通關、新加坡旅遊氣泡，一律「臨門一腳」出事，林鄭政府壓止疫情能力備受質疑。

另一個關鍵問題是時間點。現時距離2022年特首選舉尚有一年半，說短不短說長不長，如有意爭取連任或競逐寶座，現時就需要發力，向北京展現管好香港的決心。有建制派人士解釋，特首選舉年之前一年的兩會（人大、政協會議），傳統上是中央開始就特首人選向香港政商界高層「密集式摸底」的契機。因為兩會是中國政治年度大事，香港大部分政經名人雲集京城與京官見面，京官不論在會議上還是非正式場合，或多或少都會問及對特首人選的看法；政商界內部也會開始討論潛在特首人選。換句話說，如有意於2022年競逐特首之位，明年兩會前就需要累積聲望，獲得中央青睞的機會也就更高。

簡言之，無論是對於港人還是北京而言，林鄭今份施政報告都是重要的「二次進攻」機會，甚至是「最後一擊」，讓她重新爭取表現，展現政府如何帶領香港走出困境。如林鄭今次未能「力挽狂瀾」，爭取連任機會可算「凍過水」。

新冠肺炎疫情近日爆發第四波。（歐嘉樂攝）

今年流出消息較少 會否「好戲在後頭」？

在過往施政報告發表前一、兩星期，各大傳媒都會陸續報道與施政報告相關的內部消息，部分政策甚至在公布前已有相當多細節。然而，今年流出的內容主要與大灣區相關、與內地金融層面的互聯互通、小蠔灣建屋計劃等，消息相對過往為少，且細節不多。

林鄭今日出席行政會議前表示，今年施政報告會額外提出200項新措施，但同時做好「期望管理」，表示現時公共財政緊絀，經過財政預算案派錢、三輪防疫抗疫基金後，政府已動用3,100億元公帑，預料會出現大型赤字，因此很多新措施都會透過改革、精簡、協同效應，希望在不增加耗用資源下提供更好服務。

唯一可稍稍令外界有所期待的，是林鄭提到施政報告內會有一些在北京、深圳中爭取到支持的措施。據知情者透露，北京本來確有不少惠港措施，讓林鄭加進今年施政報告之內，惟到了具體研究時，發現因疫潮關係，該些措施若強行出台，「威力」會大大折扣，因現時疫情已基本阻斷了內地與香港的人流及物流正常運作，且大部分相關經濟環節已半「慢駛」狀態，不宜在此大環境下推出太多新措施。可以預見，今年施政報告本有「新秘密武器」，即北京一系列惠港措施，有望令香港經濟民生受惠，但在疫潮持續下被逼規模「縮水」，至於仍存留多少項措施，則有待明日揭盅。

此外，且看200項新措施之中，對於大眾最關注的房屋等民生政策，會否隱藏「秘招」，足以讓今份施政報告變得「有睇頭」。