政府預告或強制用「安心出行」　黃傑龍憂執行有爭拗、長者難使用

政府強制開放營業、提供堂食的食肆與酒吧張貼「安心出行」二維碼，食肆須在下周四（12月3日）前申請，收到兩天內張貼。稻苗學會會長黃傑龍今日（25日）表示，業界難要求顧客出示手機檢查，易引發爭拗及影響營運，希望政府呼籲市民自願使用「安心出行」程式，毋須強制使用，否則擔心執行上有困難，亦有機會影響營業。。他直言收緊防疫措施對業界帶來打擊，惟仍算可應付，但萬一政府再收緊至兩人一枱或禁堂食，不少同業將「即時死亡」，迎來結業潮，促政府提供第三輪防疫抗疫基金。

稻苗學會會長黃傑龍希望市民自願使用安心出行程式，而非去到強制使用階段，否則擔心執行上有困難。（資料圖片）

黃傑龍在港台節目《千禧年代》表示，政府未宣布強制要求食肆申請安心出行二維碼前，業內在申請上不算踴躍，只要約1000多間、約一成食肆參與。他認為，申請二維碼技術上不難，擔心日後一旦強制市民亦要使用，預示餐飲業在執行上有困難，例如長者未必有智能電話，又擔心因執行問題令客人與員工起爭執，影響營業。

他解釋，目前要求客人進入店內必須探熱，執行上較容易，商戶可自行打印及張貼，政府亦無要求二維碼的大小，只是二維碼或涉及私隱問題，商戶無權要求市民出示手機確認，希望呼籲市民自願使用該程式，不需強制使用。

另外，政府周四起收緊防疫措施，當中包括宴會不得多於10枱、每枱人數不得多於4人。黃傑龍表示，對中式酒樓影響較大，不少公司原計劃在年底舉辦宴會，目前現變數，估計宴會與往年相比，生意僅餘下一、兩成。



失資助 擔心有一半食肆要考慮結業

他又指，過去數月餐飲業有政府補助，才能咬緊牙關做下去，但失去補助後，則面對災難性影響，擔心有一半食肆要考慮結業。

黃傑龍亦在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，是次政府未算大幅收緊防疫措施，雖婚宴及酒吧較受影響，但業界仍可應付，但強調若政府再大幅收緊至2人一枱或禁堂食，不少同業將「即時死亡」，促政府再推第三輪防疫抗疫基金。

▼11月26起收緊防疫措施▼