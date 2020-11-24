確診食肆｜4上流確診者曾到馬會兩會所　ChopChop食神叉燒上榜

衞生署昨天（23日）公布單日增73宗確診個案，當中63宗屬於本地感染。根據署方發布最新的患者行蹤，再多4間食肆上榜，包括位於北角的Chop Chop 食神叉燒和另有3間酒樓。另外，亦有確診者曾到北角美輪大廈，該大廈的福慧精舍於2月曾爆發疫情 衞生防護中心昨晚公布的最新資料，改稱「跳舞群組」為「歌舞群組」，又指累計有133人，這群組是本港疫情中感染人數最多的群組，當中位於三湘大廈的Starlight Dance Club累計有31名確診者到訪。 有確診者曾到賽馬會跑馬地會所。馬會指近期有4名會員確診，他們曾到訪會所的游泳池、六化郎咖啡室等地方，跑馬地新會所及跑馬地舊會所將暫時關閉三天。

一名32歲男子（第5661宗個案）曾到北角宏安道18號的Chop Chop 食神叉燒。(Chop Chop 食神叉燒官網圖片)

歌舞群組確診者曾到4食肆

最新上榜的食肆分別是位於北角宏安道18號的Chop Chop 食神叉燒、長沙灣的中國船舶大廈星月樓、長沙灣廣場盈暉海鮮酒家、觀塘廣田商場君悦海鮮酒家，前往這幾間食肆的都是歌舞群組的確診者。

歌舞群組32歲男曾到北角美輪大廈

歌舞群組當中一名32歲男子（第5661宗個案）住在大角咀帝柏海灣2座，他曾到位於灣仔軒尼詩道 314-324 號 W SQUARE 6 樓的跳舞場所「Chassé」，也曾到位於尖沙咀山林道 18 號柏豪商業大廈12樓的「世界舞蹈家演藝總會」。他也到訪過北角美輪大廈，該大廈的福慧精舍於2月曾爆發疫情；他亦曾到同區的Chop Chop 食神叉燒。他並到訪過大埔安祥路2號。

位於北角美輪大廈的福慧精舍佛堂在２月曾爆發新型肺炎疫情。（資料圖片／梁鵬威攝）

第5568宗個案是一名61歲女子，她在11月2日開始已出現病徵，她曾到元朗大棠道 61-65 號好景樓地下，該地址地舖是張子明醫生的診所，未知她是否到該處求醫。另外，第5690宗個案是一名72歲女子，她住在藍田康柏苑，她曾到位於上環德輔道西9號8樓的Heavenly Dance，也曾到香港賽馬會跑馬地會所、觀塘區廣田商場君悦海鮮酒家。

居南區逸港居男子任海關總部保安

第5685宗個案是一名69歲男子，他住在南區逸港居 1 座，曾到海關總部大樓。昨天海關也發稿指，一名外判男保安員確診，該名外判保安員於海關總部大樓工作，主要負責保安後勤工作。他最近一次當值日期為11月21日。早前歌舞群組一名67歲女子（第5625宗個案）也住在同一地址，她曾到位於利群商業大廈的「勁爆娛樂製作公司」，疑為學習唱歌。

九龍真光女書院導師居杏花邨

一名60歲女子（第5680宗個案）在九龍真光女書院做課外活動導師，她住在柴灣杏花邨47座，曾到尖沙咀北京道 71-77 號誠信大廈 703 室的星河音樂室。而仁安醫院X光部員工是一名64歲女子（第5672宗個案），她住在大埔太湖花園6座，曾到位於新蒲崗寧遠街 3-23 號越秀廣場 5 樓的新光宴會廳。衞生署補充，第5666宗個案是一名34歲男子，他住在旺角利民大廈，11月7日經深圳灣口岸來港。

▼確診者居所及行蹤▼

+ 4 + 4 + 4

衞生防護中心昨晚公布的最新資料，改稱「跳舞群組」為「歌舞群組」，又指累計有133人，這群組是本港疫情中感染人數最多的群組，打破了「酒吧及樂隊群組」103人感染的紀錄，當中位於三湘大廈的Starlight Dance Club累計有31名確診者到訪。

▼14間舞室與跳舞群組有關▼

+ 9 + 9 + 9

世界舞蹈家演藝總會在社交平台facebook表示，接到衛生署的來電，得知有曾經租用場地的人士證實確診，租用用途為個別教學，租用時間大多數於星期二、星期三中午至下午期間，最後一次租場18/11 12:45-3:45pm。 該校已安排全體導師進行檢測，及已關閉舞室。

無源頭個案方面，第5631宗個案是一名35歲男子，住在旺角遠東銀行旺角大廈，他曾到荷李活商業中心。

▼再多7間歌舞場所與歌舞群組有關▼

+ 19 + 19 + 19

對於一名確診者曾到馬會會所，馬會回覆指，馬會於11月21日晚上，接獲一名於跑馬地山光道會所體育綜合大樓任教的乒乓球教練通知，他獲衞生防護中心告知，一名他在11月18日任教的女會員，在11月21日確診。該名會員於11月18日，約上午10時45分於跑馬地舊會所大堂短暫停留後，步行至體育綜合大樓，並於上午10時50分到達接待處，及後步行樓梯於上午11時到達壁球場，並進入女更衣室。該會員於中午12時40分離開體育中心，期間並沒到訪體育綜合大樓其他地方。根據會所既定防護程序，山光道體育綜合大樓已於11月22日開始暫時關閉直至另行通知，以進行全面清潔及消毒。而該名乒乓球教練的新冠病毒測試結果為陰性。該名會員是一名81歲女子（第5585宗個案），她住在跑馬地蟠龍道11號，屬歌舞群組。

▼23/12確診者住宅名單▼

+ 2 + 2 + 2

另外，馬會凌晨發稿稱，4名會員確診，為保障員工及顧客的健康，跑馬地新會所及跑馬地舊會所將暫時關閉，由11月24日起至11月26日，為期三天。馬會稱，該四名人士曾分別到訪新會所的游泳池、二樓更衣室(11月19日)、大石鼓(11月19日)及八樓(試業中 — 11月15日)，以及舊會所的六化郎咖啡室及嘉樂樓(11月11日)。跑馬地會所正安排曾接觸確診者的員工進行新型冠狀病毒測試，並將繼續盡快聯絡曾接觸確診者的顧客。

新冠肺炎｜2020年書展延至2021年7月舉行 貿發局：12月有大風險消息：貿發局擬取消書展 關注組籲周三前決定新冠肺炎｜羅致光︰向新確診者派5000元 本周五起接受申請01消息．闊太爆群組｜邱達昌證太太確診 繼謝玲玲中招再錄新個案新冠肺炎｜增8宗源頭不明 一半涉家庭主婦 初步確診再逾70人