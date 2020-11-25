審計報告｜豬蹄漂流至本港海灘　因不符垃圾分類未能啟動應對指引

廣東省東莞虎門的泳灘今年7月中發現豬蹄，其後屯門區及荃灣區的泳灘亦有發現豬蹄。環保署早前已制定就香港應對境內發現大量海漂垃圾編制指引，概述各政府行動部門的既定安排。惟審計署發現，由於豬蹄不符合海上垃圾的概括分類，以致該事件不屬於可啟動《指引》的情況。雖然環保署審計署認為，環保署應汲取經驗更新《指引》。 另外，審計署發現在2017年11月至2019年12月期間，有24次環保署人員再次監測偏離預定時限，最長一次更遲了三個多月（106天）。

審計署在7月14日視察屯門龍鼓灘期間，發現豬蹄。（審計報告）

環保署與廣東省在2017年5月推出區域通報警示機制，以便雙方互相通報暴雨或重大環境事件。環保署為配合有關機制，同樣就香港應對境內發現大量海漂垃圾編制指引，概述行動部門，包括漁護署、食環署、康文署及海事處的既定安排，以應對惡劣天氣或重大環境 事件致香港水域及沿岸地區發現大量海上垃圾的情況。

豬蹄不屬指引內的垃圾分類

廣東省東莞虎門的泳灘在今年7月11日發現大量豬蹄，而至三天後，屯門區及荃灣區的泳灘亦開始發現豬蹄。但是環保署應對大量海漂垃圾編制指引，海上垃圾的概括分類只包括塑膠、金屬、玻璃、加工木材、紙、 瓷器、橡膠和布等物料，惟豬蹄不包括在內。環保署亦因在泳灘發現的豬蹄不符合海上垃圾的概括分類，回覆審計署時指該事件因此不能啟動有關指引。

但環保署稱在13日當天已迅速知會及聯絡相關部門，並立刻聯絡內地當局蒐集和核證資訊，並加強監察屯門及荃灣泳灘的海岸線。審計署建議如再次遇上類似事件，便即採取跟進行動 ，並與內地當局探討可否在日後就出現類似事件通報環保署。

▼龍鼓灘發現豬蹄圖輯▼

24次再次監測偏離預定時限 最長一次遲了106天

另外，環保署會會定期監測較易聚集海上垃圾的特定海岸地點，並有29個每月監測的優先處理地點。但審計署發現在2017年11月至2019年12月期間，有24次再次監測偏離預定時限，涉及29個優先處理地點中的13個，最長一次更遲了三個多月（106天）。

環保署在2019年７月進行檢討後，統一了監測報告的匯報格式。外勤人員需在指定地點拍照記錄及由監督檢查安排。但審計署抽查15份報告，四份監測報告並沒有指定地點照片，亦無說明欠缺照片原因，有6份則沒有監督檢查的記錄。